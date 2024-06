Kým kysnú, vždy urobí jednu dôležitú vec. Langoše od Adriany Polákovej zvládnu pripraviť aj začiatočníci

Recept na langoše si so svojimi fanúšikmi vyskúšala po prvýkrát a bola nadmieru spokojná. Varenie v živom vysielaní pre exmoderátorku Adrianu Polákovú vôbec nie je novinkou, no nebolo to tak odjakživa. Aj keď ju časopis Forbes v posledných troch rokoch zaradil medzi top 10 slovenských influencerov, so sociálnymi sieťami sa skamarátila až časom.

Pri pečení relaxuje

Svoje začiatky na internete si veľmi dobre pamätá, rovnako ako aj prvú uverejnenú fotografiu na Instagrame. „To bol čokoládový brownie. Všade, kde začínam, začínam s koláčmi a pečením,“ vysvetlila pre Forbes bývalá tvár markizáckeho Telerána, ktorá sa rozhodla vymeniť život pred kamerami za pokoj v malej rakúskej obci Burgau, kde chová sliepky a každé ráno vstáva o piatej.

Svojich fanúšikov však nenechala v štichu. Aj keď sa Adrianina aktivita na internete značne zredukovala, stredy aj naďalej patria fanúšikom a kuchyni. „Pečenie je pre mňa relax. Užívam si ho, aj keď som veľmi unavená. Zároveň viem, že ma sledujú ľudia z celého Slovenska aj zo zahraničia, ktorí na pečenie každý týždeň čakajú a tešia sa naň,“ vysvetľuje.

Jedným zo stredajších receptov, ktorými bývalá moderátorka inšpirovala svoje publikum bol aj ten na chutné smotanovo-syrové langoše. Cesto na ne však pripravujte pozorne, Adriana s ním počas kysnutia zvykne urobiť jednu dôležitú vec.

Langoše podľa Adriany Polákovej:

