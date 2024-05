Československý inžinier v 80. rokoch predpovedal, ako bude vyzerať budúcnosť. Trafil sa úplne presne

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako to bude vyzerať v budúcnosti? V 80. rokoch zadala túto úlohu svojim hosťom moderátorka Československej televízie a pýtala sa ich na to, ako si predstavujú vývoj televízneho vysielania. Po 38 rokoch sa zábery zo štúdia opäť dostali do pozornosti verejnosti a priniesli so sebou nielen vášnivú diskusiu, ale aj množstvo vtipov. Ukázalo sa však, že niektoré z ich predpovedí sa skutočne naplnili.

Ako z jedálneho lístka

Aj keď ľuďom v roku 1986 muselo stačiť to málo, ktoré televízia ponúkala, cítili, že sa to zmení. „Na každom mieste bude bohatý výber programov. Už o niekoľko rokov ich budeme rátať na desiatky, neskoršie možno na stovky. A to spôsobí to, že divák si nebude vedieť vybrať ten svoj program," zamyslel sa pri otázke na budúcnosť inžinier Kožehuba. Vedel, že pozemné televízne vysielače nahradia vesmírne satelity a signál k nám začne prúdiť priamo z neba.

Foto: TASR

„Predpovedám, že vzhľadom na to si budeme v budúcnosti programy objednávať akoby z jedálneho lístka. Teda povieme si, mám chuť teraz v tomto čase na inscenáciu a vyberiem si takú inscenáciu, ktorú budem sledovať," dodal s istotou.

Čo ak mu ufóni ukradnú obraz?

