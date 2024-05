Keď ju žiadal o ruku, bála sa, či neodpadne. Lucia Hlaváčková prezradila, ako si predstavuje svoj Deň D

Moderátorka už deväť rokov tvorí pár so snúbencom Rudom.

S láskou ho volá „môj starý", je s ním už takmer deväť rokov a keď ju žiadal o ruku, trochu sa oňho bála. Krásna markizáčka Lucia Hlaváčková povedala pred časom áno svojmu partnerovi Rudovi. Ten je jej najväčšou oporou a výborne im to spolu klape. V rozhovore pre portál markiza.sk najnovšie prezradila, ako si predstavuje svoj veľký svadobný deň.

Viazať sa nechcela

„Svojho starého“, ako Ruda Lucka prezýva, spoznala v jedno leto, keď ani nečakala, že stretne svoju životnú lásku. „Zrazili sme sa pred rokmi v nočnom klube na diskotéke, padli sme si do oka,“ spomínala na noc, keď medzi nimi okamžite preskočila iskra.

„Randili sme do konca septembra, kým som neodletela na Erasmus do Talianska. Vždy som bola skôr racionálny typ ako ten s ružovými okuliarmi. Nechcela som sa v tejto fáze života viazať a mať vzťah na diaľku. Naše cesty sa teda rozišli. Osud to však zariadil tak, že sa sme sa stretli opäť,“ prezradila pre mesačník Eva Lucka, ktorú Rudo po piatich rokoch vzťahu požiadal o ruku.

Divne mu búšilo srdce

„Mal v pláne požiadať ma v Tatrách na Štrbskom plese, kde máme takú obľúbenú lavičku, ale na futbale si poranil koleno, takže sme museli všetky dovolenky zrušiť. Išli sme dovolenkovať na dom jeho rodičov, nech aspoň na chvíľu zmeníme prostredie. V noci sme pozorovali hviezdy, mali padať perzeidy, ležali sme na tom lehátku a cítila som, že je nejaký čudný. Divne mu búšilo srdce, tak som sa bála, či nejde odpadnúť,“ spomínala na moment, keď ju požiadal o ruku.

