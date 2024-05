Pri pohľade na mŕtve telá si uvedomila silu života. Lucia išla na Everest s kyslíkom kvôli jednej osobe

Lucia Janičová sa zapísala do histórie ako prvá Slovenka na najvyššej hore sveta. Na Mt. Everest vystúpila 12. mája o 8:28 h miestneho času, na vrchole strávila približne desať minút. „Bol to neuveriteľný pocit, na ktorý nikdy nezabudnem,“ uviedla Janičová v pondelok na stretnutí s novinármi a priznala, že doteraz spracováva pohľad na mŕtve telá, ktoré míňala po ceste na strechu sveta.

Slovenské ženy sú z tých najsilnejších

Ako prvá žena z bývalého Československa sa začiatkom 90. rokov o vrchol Mt. Everestu dvakrát pokúsila aj Dina Štěrbová, horolezkyňa pôvodom zo Slovenska. Oba pokusy z južnej aj severnej strany však boli neúspešné. Janičová zamierila na strechu sveta z nepálskej strany južnou trasou a zvládla to.

„Bude to ťažká cesta až na vrchol, ale určite to zvládnete, pretože ste Slovenka a slovenské ženy sú z tých najsilnejších. Aj tieto slová podpory boli so mnou tam hore, ďakujem,“ napísala na sociálne siete Lucia, ktorá išla na najvyšší vrchol sveta v náročnom počasí a každý krok v zľadovatených stenách bol dvakrát taký náročný. Keď vyšla na vrchol Mount Everestu, stálo to za to.

„Pamätám si ten moment, keď som sa zastavila. Bolo ťažké uveriť, že som uvidela vrchol. Oblial ma neskutočný pocit hrdosti, šťastia a emócií. Zaplavili ma endorfíny všetkého druhu. Na vrchol som sa dostala, paradoxne, na Deň matiek. To sa nedá naplánovať. Je to úplná náhoda,“ popísala záverečné chvíle svojho výstupu mama dcéry Adely.

Pohľad na mŕtve telá

Iba nedlho po Janičovej sa na Mt. Everest dostala aj Lenka Poláčková, ktorá to zvládla ako prvá Slovenka bez použitia pomocného kyslíka. „Stojím si za tým, aký spôsob som si vybrala. Výstup bez kyslíka má často zdravotné následky. Pre mňa bolo riziko ísť bez neho neprijateľné. Mám dcéru a vedela som, že sa chcem k nej vrátiť,“ vysvetlila vedkyňa v oblasti imunológie. Janičová prezradila, že neraz zažila pri výstupe náročné momenty.

