Uspáva dcérku a už aj seba. Peter Varinský prehovoril, ako sa zmenil jeho život po príchode synčeka

Radosť z druhého potomka v dome neskrývajú. Peter Varinský spolu s manželkou Lenkou sa začiatkom mája stali dvojnásobnými rodičmi, keďže ich rodinka sa rozrástla o synčeka Peťka. V rozhovore pre portál markiza.sk známy športový moderátor prezradil viac o potomkovi a aj o tom, ako to u nich doma momentálne vyzerá.

Meno po otcovi

To, že sa z Petra Varinského stal dvojnásobný otec, fanúšikov aj verejnosť prekvapilo. O tehotenstve jeho manželky Lenky Perželovej, kolegyne z Televízie Markíza, totiž nik nemal ani potuchy.

Ako utajili svadbu a prvé tehotenstvo, tak držali v tajnosti aj Lenkino druhé tehotenstvo. Že sa zo známeho športového moderátora stal otec vytúženého synčeka, potvrdil on sám pre portál svetevity.sk. „Je to Peťko a všetko je v najlepšom poriadku,“ prezradil.

Iná energia

Okrem dcérky Lyrianny sa tak doma tešia už aj z malého „chlapa“. Sú šťastní a svoju radosť z druhého dieťatka neskrývajú. „Máme teraz trošku viac povinností, menej spánku si užívam, ale prebral som nejaké povinnosti, ktoré boli doteraz na manželke. Uspávam našu mladšiu a väčšinou aj seba,“ prezradil s úsmevom Varinský, ako to u nich doma aktuálne vyzerá.

Keďže po dcérke prišiel do rodiny syn, je to vraj úplne iná energia ako s dievčatkom. A aj v domácnosti, kde sú zrazu štyria, už nie je tak ticho ako predtým. „Keď sme boli predtým traja v dome, tak bolo tichučko, ani žiadna hudba, nič. Teraz už malá chce niečo pozerať, chce niečo počúvať, stále sa niečo deje. Takže to druhé dieťa vyrastá v úplne iných podmienkach, uvidíme, aké to zanechá následky,“ dodal so smiechom.