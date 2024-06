Ako nájsť štvorlístok, ktorý prinesie šťastie? Existuje šikovná taktika, ľudia však vedcov prekvapili

Štvorlístok je naprieč rôznymi obdobiami a kultúrami považovaný za symbol šťastia. Niektorí dokonca veria, že chráni pred diablom. Nájsť ho však vôbec nie je také ľahké. Podľa nezávislej štúdie švajčiarskych výskumníkov pravdepodobnosť, že naň raz medzi trojlístkami natrafíte, je len 1 : 5076.

Nepoznáme gén, no dokážeme ich šľachtiť

Už pred viac ako desiatimi rokmi objavili vedci z Univerzity v Georgii oblasť v genóme lístka ďateliny, kde sa nachádza genetický znak pre štyri lístky. Stále síce nelokalizovali presný gén, ktorý je za túto anomáliu zodpovedný, no napriek tomu dnes už dokážu štvorlístky aj šľachtiť. Možno by ste neverili, no výnimočné dnes nie sú dokonca ani odrody ďatelín s piatimi a viacerými lístkami.

Vedci dnes dokážu štvorlístky aj šľachtiť. Foto: Unsplash/Yan Ming

Ako uvádza portál PBS North Carolina, čím viac takýchto viaclístkových ďatelín podľa odborníkov začneme sadiť na svojich pozemkoch, tým viac sa budú postupne šíriť aj vo voľnej prírode. Ďatelina sa totiž rozmnožuje poplazmi pod zemou a následne vyrastá vo väčších zhlukoch.

Chceme ich nachádzať častejšie?

V rámci jednej zo svojich štúdií sa vedci z Univerzity v Georgii pýtali ľudí, či by sa im páčilo, keby štvorlístky nachádzali vonku bežnejšie. Ich reakcia bola však prekvapivá.

