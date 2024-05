Vicemajstri sveta aj tím, ktorý nás vyradil. Slovensko spoznalo súperov na budúcich MS v hokeji

Slovenskí hokejoví reprezentanti by sa na MS 2025 (9.-25. mája) mali v základnej skupine stretnúť s tímami Kanady i Švajčiarska. Predbežne aj s USA, ak nebudú hrať v Štokholme, v takom prípade by to namiesto Američanov boli Švédi. Rozhodlo o tom konečné poradie tímov na MS 2024 v Česku a ich postavenie v rankingu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Možná zmena

Z tejto podoby vznikne zloženie základných skupín, no Švédsko i Dánsko ešte z pozície organizátorov siahnu k zmenám s cieľom umiestniť domáci tím do Štokholmu, resp. Herningu. Podľa predbežného zloženia skupín sú Švédi aj Dáni v totožnej skupine, takže je prakticky isté, že jeden z týchto tímov sa presunie do druhej skupiny. Tímy si môžu vymeniť pozíciu iba s krajinami, ktoré sú ich tabuľkoví susedia v rankingu IIHF. Švédi by si mohli pozíciu vymeniť s USA, Dáni s Lotyšskom.

Slováci figurujú v rebríčku na deviatej pozícii so ziskom 3750 bodov, vylúčenie Ruska z MS ich posúva na ôsmu priečku. Rusi a Bielorusi sa na MS 2025 nepredstavia, o čom rozhodla Rada IIHF už vo februári. Obe krajiny sú vyradené z turnajov IIHF aj počas sezóny 2024/2025 pre vojenskú inváziu na Ukrajine.

Dôležitý rebríček

Rebríček IIHF je dôležitý nielen pre nasadzovanie do skupín MS, ale aj pre priamy postup na zimné olympijské hry. Na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa už dávnejšie priamo kvalifikovalo najlepších osem tímov podľa vlaňajšieho rebríčka, plus Taliansko, ktoré má ako organizátor hier isté miesto.

