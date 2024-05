Dovolenky, nábytok, ale aj dom. Helen vyhrávala súťaž za súťažou a po rokoch odhalila svoje tajomstvo

Rodinný dom, množstvo spotrebičov, ale aj sedem výletov do Paríža. To je len zlomok z toho, čo za svoj život dokázala v rôznych súťažiach vyhrať Helen Hadsellová. Žena, ktorá o sebe hovorila, že vyhrala každú jednu súťaž, ktorej sa zúčastnila, roky tvrdila, že sa tak stalo vďaka jednej metóde. O živote kráľovnej súťaží sama napísala knihu.

Rodinný koníček

Helen Hadsellová sa narodila v roku 1924 v mestečku v Južnej Dakote. Po dovŕšení 18 rokov sa presťahovala do Washingtonu, kde si našla prvú prácu. Počas druhej svetovej vojny sa spoznala so svojím budúcim manželom Patom Hadsellom, pričom pár sa neskôr usadil v Texase a mali spolu tri deti. Helen v tom čase začala písať do miestneho magazínu, pričom v tejto činnosti sa našla. Miestne noviny ju vtedy opísali ako „najpodnikavejšie dievča, aké kedy existovalo“.

Foto: Wikimedia Commons

V tom období ľudia venovali množstvo voľného času a úsilia na to, aby zvíťazili v rôznych súťažiach. Išlo najmä o lotérie, v ktorých vyhrával náhodne prihlásený a obvyklou stratégiou bolo zaslať čo najviac príspevkov. Populárne boli aj súťaže, kde museli vypracovať nejakú úlohu. Helen sa našla práve v spotrebiteľských súťažiach zručnosti.

Ceny sa totiž vyhrávali najmä na základe zaslaného súťažného textu. Išlo napríklad o zadanie, v ktorom sa vyžadovalo, aby ste vychválili určitý produkt použitím 25 slov. Skupina takýchto nadšencov bola obrovská a Helen bola jednou z nich. Prvej súťaže sa zúčastnila v roku 1948, pričom spočiatku to brala ako rodinný koníček. Prvých desať rokov totiž viac-menej nevyhrala nič. Všetko sa zmenilo vo chvíli, keď absolvovala korešpondenčný kurz písania súťaží - v ňom sa dozvedela, čo presne porotcovia chcú.

Objavila šablónu na výhru

Denne strávila niekoľko hodín iba vyhľadávaním súťaží, do ktorých by sa mohla zapojiť. Rýchlo objavila aj kľúč k tomu, čo sa hodnotiteľom súťaží páči a čo v odpovediach hľadajú. O niekoľko rokov neskôr prezradila, o čo presne šlo. „Hľadali niečo nové, vymýšľali nové slová alebo frázy, chceli humor. Vymýšľali sme nové príslovia a slovné hračky,“ povedala Helen.

S písaním a vymýšľaním jej pomáhal manžel Pat. V roku 1957 začala vyhrávať o dosť častejšie aj rodina vrátane ich šesťročného syna, ktorý získal niekoľko hračiek za to, že pomenoval poníka. Helen vyhrala mixér vďaka tomu, že vymyslela názov pre nový druh koláča, čo nebolo všetko. V priebehu roka jej totiž pribudli ďalšie dva mixéry. Jej domov bol plný spotrebičov, brúsok na kosačky, nábytku a postupne sa začali objavovať aj prvé zážitkové ceny. Vychutnala si tak výlet do Disneylandu, do Benátok či sedemkrát do Paríža. Skutočne hodnotné ceny sa jej však vyhýbali.

Vyhrala dom a zmenila myslenie

