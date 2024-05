Ako Doktor Huspenina rozveseľuje choré detičky v nemocniciach: Juraj Hrčka chce pomáhať, kým bude vládať

Stíha všetko. Herec Juraj Hrčka, ktorý 29. mája oslavuje 44. narodeniny, sa na nedostatok práce či povinností rozhodne sťažovať nemôže. Nielenže hrá a natáča, ale v nemocniciach tiež vyčarováva úsmev na detských tváričkách a navyše aj vychováva ďalšiu mladú generáciu študentov na jednom z bratislavských konzervatórií. Prečo sa rozhodol byť zdravotným klaunom, dokedy sa plánuje tejto aktivite venovať a je po jeho boku nová žena? To všetko prezradil pre Dobré noviny. Rozprávala sa s ním Jana Rujáková, rozhovor vznikol v auguste minulého roka.

Takto pred dvoma rokmi, keď som sa vami robila rozhovor, ste už hrali v seriáli Nemocnica, pôsobili ste aj ako zdravotný klaun a rovnako ste vtedy vyučovali na bratislavskom konzervatóriu. Zmenilo sa odvtedy vo vašom živote niečo? Venujete sa týmto činnostiam aj naďalej?

Ťažko povedať, lebo veci sa menia zo dňa na deň, nevyberieme si, niekedy je to radostné, inokedy smutné, ale principiálne to všetko sedí po starom.

Herec Juraj Hrčka. Foto: TV JOJ

Pred spustením seriálu Nemocnica na televízne obrazovky ste mi vtedy povedali, že sa na to tešíte. Ten pocit u vás zostal aj takto po dvoch rokoch účinkovania v seriáli a jeho troch sezónach na televíznych obrazovkách?

Áno, to zostáva, lebo sme radi, že je seriál úspešný a že ho ľudia stále sledujú. Čiže tým, ako sú tie lekárske prípady a vôbec rôzne diagnózy, bohužiaľ, v živote ľudí akousi každodennou rutinou, tak pre tvorcov seriálu je to vlastne akási inšpirácia. Zatiaľ ani neviem presne, že dokedy sa bude seriál natáčať, ale pokiaľ to budú ľudia sledovať, tak my sme pripravení. A aj nás to baví a je to veľmi zaujímavé, takže my sme radi, že to nie je taký uzavretý cyklus, že desať či 12 dielov. Stále to závisí aj od toho, ako to ľudia budú sledovať. Nemám informácie, že by mal seriál skončiť, čiže Nemocnica pokračuje aj naďalej. A my sa z toho tešíme.

Juraj Hrčka hrá aktuálne v jojkárskom seriáli Nemocnica. Foto: TV JOJ

V seriáli hráte bok po boku s mnohými hereckými kolegami, s niektorými sa poznáte aj roky. Predpokladám teda, že je príjemná a dobrá atmosféra na pľaci a že si rozumiete.

Áno, to je vždy dobré a pri takomto dlhodobom projekte, ktorý sa ťahá už asi tri roky, sme si už na seba aj zvykli, je to už taká pracovná rodina, ľudia, s ktorými trávite veľa času. Aj nás to bude mrzieť, keby to malo skončiť, ale robíme všetko pre to, aby sme to natáčali čo najdlhšie.

Pomerne dlho sa už venujete aj práci zdravotného klauna, to znamená, že chodievate do nemocníc v kostýme klauna a tam aj s inými kolegami zlepšujete náladu chorým deťom a seniorom. Robíte stále aj túto činnosť?

