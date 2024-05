Prišiel až neskôr, teraz je hrdinom. Česi sa vďaka gólu Davida Pastrňáka stali majstrami sveta v hokeji

Mnohí favorizovali Švédsko či Kanadu, no naši susedia všetkým vypálili rybník. Českí reprezentanti na domácich Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji dokráčali až k zlatu. Zapríčinil sa o to hviezdny David Pastrňák, ktorý sa k tímu pripojil až v priebehu turnaja a vo finále proti Švajčiarsku rozhodol gólom v 51. minúte. Poistku do prázdnej brány pridal 19 sekúnd pred koncom David Kampf. Česi sa tak stali svetovými šampiónmi po 14 rokoch.

Siedmy titul pre Česko

Česi triumfovali aj v rokoch 1996, 1999, 2000, 2001, 2005 a 2010. Švajčiari naďalej čakajú na prvý titul, striebro z Česka je pre nich už štvrté z MS - rovnaký cenný kov získali aj v rokoch 1935, 2013 a 2018. Tohtoročný český tím je deviaty v histórii, ktorý získal titul majstrov sveta na domácom šampionáte. Pred nimi to dosiahli len štyri krajiny - Československo v rokoch 1947, 1972 a 1985, Sovietsky zväz v rokoch 1973, 1979 a 1986, Švédsko v roku 2013 a Fínsko v roku 2022.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/narodnisport/posts/pfbid026QU6RtEJT1F4tVS3R7fvcc2scVbLxcTFhu4Ev8Ge1ZikWRBJ6FK5bZeQnhfgnBeul?locale=cs_CZ

Bronzové medaily si odniesli hráči Švédska po víťazstve nad Kanadou (4:2), ktorej v Česku nevyšla snaha o zlatý hetrik. Slovenskí hokejisti obsadili 7. miesto, ktoré bolo ich najlepšie umiestnenie na MS od roku 2012, keď získali strieborné medaily. Na MS 2024 sa dostali zo štvrťfinále zo 4. miesta v ostravskej B-skupine, v súboji o semifinále podľahli Kanade 3:6.

Finále MS /Praha/: Švajčiarsko - Česko 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Góly: 50. Pastrňák (Kundrátek, Hájek), 60. Kämpf. Rozhodcovia: Campbell (Kan.), M. Holm – Lundgren (obaja Švéd.) Briganti (USA), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 17.413 divákov. Švajčiarsko: Genoni - Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora - Niederreiter, Hischier, Fiala - Bertschy, Thürkauf, Andrighetto - Simion, Senteler, Herzog - Ambühl, Haas, Scherwey, Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Špaček, Kempný, Kundrátek, Hájek, Ščotka - Pastrňák, Zacha, Palát - Nečas, Kämpf, Kubalík - Kaše, Sedlák, Červenka - Stránský, Tomášek, Beránek

Vypredaná aréna sledovala od úvodu hokej v rýchlom tempe s dôrazom na defenzívu. Tímy si dávali pozor na chyby vo vlastnom pásme, no zároveň sa snažili o ofenzívu. V 10. minúte sa k rýchlemu protiútoku dostala prvá formácia českého tímu, zakončil Palát, ale brankára Genoniho neprekvapil. Najväčšiu švajčiarsku šancu prvej tretiny mal v 17. minúte Bertschy, ale z pravého krídla trafil iba do žŕdky.

