Duša spokojná, telo totálne rozbité. Prvé slová Lenky, ktorá ako prvá Slovenka zdolala Everest bez kyslíka

„Stále mi to všetko nedochádza,“ priznala na sociálnych sieťach Lenka Poláčková, ktorá sa ozvala prvýkrát po tom, čo ako prvá Slovenska vyšla na Mount Everest bez podpory kyslíka. Duša je podľa nej veľmi spokojná, no telo „totálne rozbité“.

Dôležitý bol šťastný návrat

Keď Lenka Poláčková 21. mája vystúpila na strechu sveta bez podpory kyslíka, stala sa tak desiatou ženou na svete, ktorej sa podaril takýto úspech. „Všetci tu dole jej už nepovedia inak ako strong woman (silná žena, pozn. red.),“ napísal na sociálne siete Viliam Bendík, ktorý dokumentoval Lenkin výstup na Everest. Rovnako dôležitý ako výstup na horu bol aj návrat z nej a všetci verili, že Lenka to spolu so svojím manželom zvládnu.

„Lenka s Honzom idú svojou cestou a veria jej. Presne preto sa spoločne dostali až na vrchol najvyššej hory sveta. Lenka sa tak stala desiatou ženou na celom svete, ktorá za celú históriu výstupov od roku 1953 stála na vrchole Everestu bez použitia pomocného kyslíka. Zo Slovenska sa to doteraz podarilo len štyrom ľuďom, bohužiaľ len dvaja z nich (Zolo Demján a Vlado Plulík) sa šťastne vrátili domov. 21. mája 2024 o 10:30 NST sa k nim pridala tretia. Lenka Poláčková. Tá dnes úspešne zostúpila spolu s Honzom a celým tímom do základného tábora,“ napísal o tri dni neskôr Viliam Bendík, ktorý potešil všetkých, že sa Lenka s manželom šťastne vrátili do základného tábora.

Telo je unavené

Päť dní po výstupe na Everest sa na sociálnych sieťach ozvala aj samotná Lenka, na ktorej bolo vidieť únavu, nadšenie, ale aj úľavu.

