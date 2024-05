Dni pred menštruáciou môžu pošramotiť vzťah. Expertky poradili, ako ich využiť v prospech seba a rodiny

„Hrozím sa dní, ktoré sa objavujú tesne pred menštruáciou. Môj manžel sa mení na indivíduum, ktoré vidí iba seba a nereaguje na moje potreby. Výsledkom je, že sa v tomto čase každý mesiac hádame,“ prezrádza mama dvoch detí, ktorá nedávno začala pracovať. Zvýšené napätie prežíva aj v kancelárii. Šéfka jej naznačuje, že túto „novú" náladovú Petru z minulosti nepozná. Tlak, v práci a v domácnosti vníma najmä v tieto dni ako obrovský.

Otázne je, kto vlastne prechádza každý mesiac záhadnou premenou. Mení sa na grobiana jej inak spravodlivá šéfka či jej sympatický muž? Alebo je Petra jednou zo žien, ktoré trpia predmenštruačným syndrómom a nedopraje si starostlivosť sama o seba?

„Ženy si často myslia, že ich cyklus by mal trvať 28 dní. Ak takto nefunguje, najmä mladé dievčatá sa zvyknú spochybňovať a hľadať „chybu v systéme“. Už tu často vzniká prvá stigma vzťahu sama so sebou. Tento prístup si nesú často až dospelého života. Keď máme problém s cyklom, náš vzťah k telu sa zhoršuje,“ vysvetľuje biologická antropologička, ženská poradkyňa Katarína M. Baniari (vpravo). Foto: Pexels / Olly, archív K. Baniari

Menštruačný cyklus: čo o ňom vôbec (ne)vieme

Štyridsiatnička Petra je dokonalým prototypom vyťaženej ženy – mamy, ktorá si toho na pleciach nesie viac, než unesie. Niet divu, že na vnímanie vlastného menštruačného cyklu jej nezostávajú baterky ani čas. „Ženy, žiaľ, o svojom cykle veľa nevedia. Zamieňajú si ho s menštruáciou, tá je však len jednou z fáz,“ hovorí Katarína Miroš Baniari, biologická antropologička, ženská poradkyňa a autorka poradenstva Bagniari.

Menštruačný cyklus by sa mal podľa nej volať skôr ovulačný: „Jeho najdôležitejšou časťou je ovulácia, nie menštruácia. Keď ju nemáme, telo nám naznačuje, že s ním niečo nie je v poriadku. Ovulácia poukazuje nielen na schopnosť ženy otehotnieť, ale tiež na to, že je naše telo v bezpečí a má všetko, čo potrebuje. Základné pravidlo biológie reprodukčného zdravia je, že pokiaľ sme v nadbytku, môžeme sa rozmnožovať.“ Paradoxne, o ovulácii vedia ženy toho podľa Kataríny M. Baniari najmenej.

Menštruačný cyklus mení nielen to, ako rôzne sa v priebehu jedného mesiaca fyzicky či psychicky cítime, ale aj to, ako sa správame k nášmu (najbližšiemu) okoliu. Foto: Pexels / energepicom, Olly

Rôzne ženy v jednej osobe

Cyklus môžeme rozdeliť na dve alebo štyri fázy. Prvé delenie zahŕňa folikulárnu a luteálnu fázu. Prvá trvá od menštruácie po ovuláciu. Vyvíja sa počas nej folikul, vnútri ktorého sa nachádza vajíčko. Druhá fáza, luteálna, trvá od skončenia ovulácie po ďalšiu menštruáciu. Folikul sa premieňa na endokrinnú žľazu (žlté teliesko - corpus luteum), ktorá vytvára hormón progesterón. „Počas menštruačného cyklu sa meníme na fyzickej aj psychickej úrovni. Menia sa hladiny hormónov a ich zmeny majú vplyv na naše telo, emócie, psychiku,“ pokračuje Katarína M. Baniari.

Ako menštruačný cyklus mení našu psychiku 4 fázy menštruačného cyklu podľa Kataríny M. Baniari a Michaely Pisoňovej 1. Menštruačná fáza – vnútorná ZIMA. TRVÁ: od prvého dňa krvácania do skončenia menštruácie. Počas menštruácie sa žena potrebuje žena stíšiť, byť v pokoji, načerpať novú silu, energiu, zahriať sa „pri krbe“, dopriať si čas pre seba na niečo príjemné. 2. Predovulačná fáza – vnútorná JAR. TRVÁ: od skončenia menštruácie po ovuláciu. Telo cíti prílev energie, potrebuje objavovať a robiť nové veci, viac sa prejaviť. Postupne sa zväčšuje folikul s vajíčkom, a tým aj hladina estrogénu. 3. Ovulačná fáza – vnútorné LETO. TRVÁ: pár dní pred ovuláciou, počas ovulácie a pár dní po ovulácii. Nastáva vrchol tvorby estrogénu, cítime množstvo energie, zvýšené libido, chuť robiť nové veci, skúšať nové aktivity, spoločensky žiť. 4. Predmenštruačná fáza – vnútorná JESEŇ Telo zvyšuje tvorbu progesterónu. Hormón pôsobí utišujúco, upokojujúco, relaxujúco. Zhruba týždeň pred ďalšou menštruáciou, kedy je jeho hladina vyššia, cítime potrebu stiahnuť sa z vonkajšieho sveta, poupratovať si doma, venovať sa vlastným aktivitám, byť sama so sebou. Veľa vecí nás môže podráždiť. Máme jasné hranice, presne vieme, čo nás dokáže vyrušiť alebo rozčúliť.

Menštruácia: čas na pokoj a na ticho

Zdravý cyklus by mal so sebou prinášať menštruáciu v trvaní 3–7 dní. „Aspoň v jeden deň by mala byť intenzita toku silnejšia, s potrebou použiť 3-6 menštruačných vložiek. Krv by mala mať červenú farbu a tekutú konzistenciu,“ vysvetľuje lektorka menštruačných cyklov a predsedníčka občianskeho združenia PloDar, Michaela Pisoňová.

Pár dní pred menštruáciou a počas nej je podľa M. Pisoňovej normálne cítiť pokles fyzickej energie či dočasné zníženie kognitívnych schopností. „Naopak, žena môže byť vnímavejšia v oblasti emócií a duchovnej oblasti. Ak správne využime tento čas na reštart, ku koncu menštruácie pocítime prílev novej energie.“

„Cyklus odráža zdravotný stav ženy, jej psychickú pohodu a potenciál plodnosti. Vieme povedať, ako vyzerá optimálny menštruačný cyklus, akákoľvek odchýlka môže byť spôsobená aj nevhodným životným štýlom," hovorí lektorka menštruačných cyklov, Michaela Pisoňová (vpravo). Foto: Pexels / Olly, archív M. Pisoňovej

Menštruácia je aj podľa antropologičky a koučky obdobím, kedy žena potrebuje ticho, pokoj, útlm, stiahnuť sa z hluku a virvaru. „Veľa žien ju vníma ako čas, kedy sa obmedzujú, lebo nemôžu robiť to, čo im ponúka svet. Málo z nás ho využíva na to, na čo je obdobie menštruácie skutočne určené; na dobitie bateriek.“ Práve v dňoch menštruácie by sme sa podľa Kataríny M. Baniari mali „rekalibrovať“: stíšiť, viac premýšľať samé nad sebou, nad tým, po čom túžime, čo je pre nás dôležité, čo chceme v najbližšom období dosiahnuť. „Keď zmeníme svoj pohľad na menštruáciu a prijmeme, že tento čas máme venovať ponoreniu sa do seba, môžeme z toho profitovať v pracovnej či akejkoľvek inej sfére v živote.“ Napríklad v podobe nových impulzov, podnetov a nápadov.

Červená kontrolka pre šéfa

Dodáva, že v pracovnom prostredí mnohí zamestnávatelia stále ignorujú potreby menštruujúcich žien. „Keď žena dostane šancu oddýchnuť si, odísť skôr domov, pracovať z domu alebo aspoň na chvíľu odísť do oddychovej miestnosti, pomôže jej to. Dočasné zníženie výkonu vie v nasledujúcej fáze rýchlo dobehnúť. Výkon ženy by sa nemal nikdy hodnotiť v rámci obdobia kratšieho než jeden mesiac, kedy prejde celý cyklus,“ hovorí Michaela Pisoňová.

Ženy by tiež podľa nej nemali byť zosmiešňované pre to, že sa správajú inak v istých dňoch. „Je to predsa biologicky podmienené. Zároveň je na nás, ženách, aby sme sa nehanbili za to, že máme menštruáciu a vyjadrili svoje potreby nahlas, hoci aj pred šéfom,“ dodáva M. Pisoňová.

Kampaňou Menštruačná chudoba otvára Tesco citlivú ženskú tému a (nielen finančne) podporuje množstvo projektov bojujúcich proti znevýhodneniu žien v čase menštruácie. Foto: Tesco

Aj na Slovensku máme spoločností, ktoré sa neboja pracovať s citlivými témami a podporovať ženy v ich najzraniteľnejšom období. Tak ako Tesco, ktoré otvára celospoločenskú tému menštruačnej chudoby. Reaguje tak na aktuálny prieskum, podľa ktorého až 44% Sloveniek zažilo niekedy v živote menštruačnú chudobu. 16% ju zažíva aj dnes. Častejšie ide o samoživiteľky a ženy s nižším príjmom. Ženy, ktoré si vložky a tampóny nemôžu dovoliť, používajú často náhrady ako toaletný papier, noviny, staré handry, špongie... Prípadne jednu vložku či tampón využívajú dlhšie, ako je určené, čím môžu priamo ohroziť svoje zdravie.

„Ženy, ktoré trpia menštruačnou chudobou a nemajú prístup k hygienickým pomôckam, trpia tiež častejšie depresiami a mentálnou nepohodou. Používanie rôznych náhrad môže viesť k narušeniu mikrobiálneho osídlenia pohlavných a reprodukčných orgánov. To môže viesť k zápalovým ochoreniam, k poruchám plodnosti, častým potratom, neplodnosti a predčasným pôrodom,“ upozorňuje profesor MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH., prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici Ružinov. „Najzávažnejší stav, ktorý môže nastať, je syndróm toxického šoku, našťastie je extrémne zriedkavý. Nedostatočná hygiena a dlhé zotrvávanie menštruačnej krvi v tele ženy k riziku syndrómu prispieva,“ dodáva MUDr. Záhumenský.

Od minulého roka majú zamestnankyne Tesca na celom Slovensku na toalétach k dispozícii bezplatne menštruačné pomôcky (vľavo). Navyše, Tesco ohlásilo zlacnenie vlastnej rady menštruačných hygienických pomôcok (vpravo) o výšku ich DPH. Foto: Tesco

Tesco zníži ceny vložiek a tampónov o ich DPH

„Pre mnohé ženy je nákup menštruačných potrieb skutočným problémom. Ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov, kde ženy tvoria až 71 % z celkového počtu kolegov a kolegýň, im chceme situáciu uľahčiť. Preto pokryjeme hodnotu DPH vložiek a tampónov vlastných značiek a pomôžeme ich urobiť pre naše zákazníčky ešte dostupnejšie,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Európska únia umožňuje členským štátom znížiť DPH na menštruačné potreby. Reťazec sa to rozhodol využiť a pri vlastnej značke dámskych hygienických potrieb a dlhodobo znížiť ich cenu o hodnotu ich DPH. Navyše, všetky ženy pracujúce pre reťazec v kanceláriách či v akejkoľvek pobočke Tesca po celom Slovensku, majú na toaletách menštruačne pomôcky neustále zadarmo.

Projekt MenstruStation bratislavských študentiek im zabezpečil neobmedzené a bezplatné používanie menštruáčných pomôcok na škole. Foto: Tesco

Spoločnosť minulý rok podporila aj unikátny projekt MenstruStation, ktorý pripravili stredoškoláčky z Bratislavy. Vďaka nemu majú všetky žiačky strednej školy k dispozícii dostatok dámskych hygienických potrieb počas celého roka.

„Veľmi sa mi páči, že sa upozorňuje aj na finančnú nákladnosť menštruačných pomôcok. Je to niečo, čo naozaj môže zaťažiť rozpočet ženy, najmä, ak má silné krvácanie. Možno by aj zdravotné poisťovne mohli zvážiť preplácanie nákladov ženám s týmto problémom,“ myslí si Micheala Pisoňová a zrkadlí väčšinový názor Sloveniek. V aktuálnom prieskume až 90% z nich vyjadrilo, že by privítalo pomoc zo strany štátu, napríklad plošným znížením cien menštruačných pomôcok o ich DPH.

Čo nám naznačujú bolesti

Menštruáciu môže podľa M. Pisoňovej cítiť žena v podbrušku. Menštruačná bolesť, ktorá nás obmedzuje v bežnom živote, však už naznačuje, že niečo nie je v poriadku. Buď po zdravotnej stránke alebo sa týmto spôsobom odráža naša nevhodná životospráva či nadmerný stres.

Menštruačný cyklus nám môže podľa expertiek naznačiť skrytý gynekologický problém (cysty, endometróza, myómy...) či nerovnováhu medzi výdajom a obnovou energie. Možno vykonávame nadmernú fyzickú aktivitu, máme priveľa práce či stres, nedostatok spánku či mikrovýživy. To všetko sa môže prejaviť ako špinenie počas cyklu, silnou menštruáciou, veľmi slabou menštruáciou, krvácaním mimo menštruácie.... Foto: Pexels / Y. Shuraev, Olly

Podľa Kataríny Bagniari nám telo dáva menštruačným nekomfortom jasne najavo, že by sme v sebe mali niečo „opraviť“. „Najčastejšie nám hovorí: Zastav sa. Stíš sa. Počúvaj, prečo ťa to bolí. Je to kvôli tomu, že sa príliš naháňaš? Máš veľa nevypovedaného? Nestaráš sa o seba? Možno máš náročnú prácu, priveľa fyzických aktivít a potrebuješ sa len naučiť spomaliť. Iste, popri deťoch, rodine, práci, domácnosti nie je možné, aby sme na rekalibráciu použili celý deň. Veľa spraví aj meditácia v tichu, chvíľa, keď si v pokoji vypijeme kávu či aktivity, ktoré sú nám príjemné," dodáva K. Baniari.

Meditujme, upratujme, oddychujme

Niektorým ženám sa podľa Michaely Pisoňovej v čase menštruácie naozaj ľahšie medituje. „Vieme sa ľahšie odpojiť od vonkajšieho sveta. Dokážeme to, ak sa nám podarí stiahnuť sa od vonkajších podnetov a nenecháme sa zavaliť prácou či externými stimulmi rovnako, ako po zvyšok cyklu. Aj na fyzickej úrovni sa v týchto dňoch v maternici deje „čistenie“. Nahromadená výstelka maternice sa odlučuje a pripravuje na regeneráciu a nový nárast v neskoršej časti cyklu,“ pokračuje lektorka.

Podľa vzoru Škótska aj Banská Bystrica

Škótsko je prvou krajinou na svete, ktorá poskytuje bezplatné dámske hygienické potreby pre školy, študentky a učiteľky v celej krajine. Od roku 2022 kráča v škótskych šľapajach aj banskobystrický kraj. Tesco je prítomné aj tu, podporuje projekt menštruačných skriniek a bezplatne dodáva hygienické potreby na dievčenské toalety na školách.

„Keď sme pred dvoma rokmi s projektom začínali, žiadne dáta sme k dispozícii nemali. Mali sme len odborný kvalifikovaný odhad, ktorý hovoril o tom, že približne štvrtina našich študentiek má problém s menštruačnou chudobou,“ hovorí predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter.

Dnes v každej z 59 stredných škôl banskobystrického kraja môže viac ako 3300 študentiek a učiteliek každý deň bezplatne využívať menštruačné pomôcky. „Tak, ako je na toaletách bežné mydlo a toaletný papier, máme na školách k dispozícii aj menštruačné potreby. Pani upratovačky ich dopĺňajú každý deň, aby ich bolo vždy dostatok,“ dodáva O. Lunter.

Škótsko je prvou krajinou na svete, ktorá bezplatne zabezpečuje menštruačné pomôcky študentkám a učiteľkám stredných škôl po celej krajine. Banskobystrický kraj prišiel s rovnakou iniciatívou už v roku 2022. V starostlivosti o každomesačné potreby stredoškoláčiek je medzi krajmi zatiaľ jediný. Foto: Tesco

Kedy (ne)ochorieme: ako cyklus mení našu imunitu

Menštruačný cyklus je úzko prepojený aj s našim imunitným systémom. „Keď máme zníženú imunitu (chrípka, kašeľ, viróza, autoimunutné ochorenie...) , mení sa aj náš cyklus. Napríklad tým, že sa oneskorí. Keď nie sme v bezpečí a v pohode, telo bude ovuláciu posúvať na neskôr. Je „blbé“ byť tehotná, keď nie ste v poriadku. Telo sa tak snaží ponúknuť možnosť otehotnieť až vtedy, keď je matka v poriadku a neohrozí plod,“ upozorňuje Katarína M. Baniari.

V predovulačnej fáze cyklu je naša imunita podľa nej silnejšia. „Pred ovuláciou sa hladiny estrogénu zvyšujú. Vtedy sme odolnejšie. Po ovulácii s tvorbou progesterónu sa naša imunita znižuje. Prirodzene. Keby ostala vysoká a boli by sme už tehotné, silný imunitný systém by sa mohol snažiť plod vypudiť z tela von ako neželané cudzie teleso.“

PMS a jeho agresívnejší variant Menštruačný cyklus prináša so sebou viacero hormonálnych zmien. Tie sú spoluzodpovedné za poruchy nálad, ktoré sa najčastejšie prejavujú zvýšenou zraniteľnosťou, citlivosťou až stavmi depresie. Odborníci z Centra pre poruchy ženských nálad pri Lekárskej fakulte Univerzity Severnej Karolíne (UNC) sa dlhodobo venujú výskumu a liečbe porúch nálad spôsobených menštruačným cyklom. Predmenštruačný syndróm (PMS) nie je jedinou Achilovkou meniacich sa hormónov. Upozorňujú na PMDD, agresívnejší variant, ktorý sa vyznačuje výraznejšími zmenami nálad. Podľa expertov môže ochromovať partnerský vzťah či schopnosť ženy normálne fungovať. Medzi jeho najčastejšie príznaky patrí zvýšená podráždenosť, úzkosť, časté zmeny nálad až depresívne nálady. Symptómy trápia približne 5 – 10% všetkých menštruujúcich žien, trvajú zväčša niekoľko dní a odznievajú s nástupom menštruácie.

Článok bol pripravený v spolupráci s Tesco.