Cítil bolesť, smútok aj krivdu. Jakub Jablonský po rozchode pochopil, čo teraz musí urobiť

Slávu neberie vážne, pretože vie, že o 15 minút ho nikto nemusí poznať. „Mal som už veľakrát v živote také momenty, že som si myslel, že sa niečo ide naštartovať a bude to veľkolepé a nakoniec som o pol roka robil floristu a kuriéra. Viem, aké je to celé pominuteľné. Tento moment je síce krásny a ja si ho vážim, ale viem, že môže kedykoľvek skončiť,“ priznal v úprimnom rozhovore pre Markízu Jakub Jablonský, ktorý otvorene prehovoril aj o rozchode a novom vzťahu.

Rozchod stále bolí

Jakub tvoril šesť rokov pár s herečkou Kristínou Spáčovou, s ktorou sa spoznali na Vysokej škole múzických umení, kde boli dlho len kamarátmi. „Osud asi chcel, aby sme sa stretli v kaviarni. Čítal knihu, tak som si k nemu prisadla so svojou a čítali sme spoločne,“ spomínala pre Nový Čas Kristína, s ktorou sa Jakub cítil veľmi dobre, no vzťah neplánovali.

„Tým, že sme sa poznali už od strednej, bol šok, že sme sa dali dokopy. Mala som najprv pocit, že sme úplne rozdielni, ale postupne som zistila, že sme si veľmi podobní, čo sa týka záľub a životných hodnôt,“ spomínala herečka, ktorá bola po Jakubovom boku šesť rokov.

Všetkých prekvapili, keď krátko pred začiatkom tohtoročnej šou Let's Dance ohlásili rozchod. „Je pravda, že s Kristínkou sa naše cesty po rokoch rozišli. Je to výsledok rozhovorov a ľudských rozdielov a potrieb. Každý sme sa vybrali ďalej svojou cestou bez hádok,“ povedal pre Markízu otvorene Jakub, ktorý teraz priznal, že ho rozchod ešte úplne neprebolel.

Nevedel byť sám

„Je to priateľský vzťah, potrebuje to všetko veľa času, aby to bolo také, že môžeme ísť len tak na kávu a baviť sa o živote. Samozrejme, teraz je tam stále trošku krivda, trošku bolesť, ale je to úplne normálne po rozchode s niekým, s kým človek strávil časť života,“ povedal veľmi úprimne herec, ktorý priznal aj to, či by si vo svojom živote vedel predstaviť nový vzťah.

Článok pokračuje na ďalšej strane: