Bábätko je nevyliečiteľne choré, prečo vám na ňom záleží? pýtal sa sudca. Žena ho svojimi slovami umlčala

Ako tínedžerka sa s rodinou presťahovala do Guatemaly a zrazu sa na svet začala pozerať inými očami. Addisyn Lopezová prestala žiť tak, ako väčšina jej rovesníčok. Neučila sa šoférovať, nešla na maturitný ples ani so spolužiakmi nehrala volejbal.

Dali im domov

„Namiesto toho som sledovala operácie v miestnych nemocniciach, pri pôrode držala za ruky 11-ročné dievčatá a nosila domov opustené deti,“ vyrozprávala portálu Love what matters a dodala, že časť z nej sa síce túžila vrátiť k svojmu bezstarostnému životu, no časom zistila, že to, čo robí, má oveľa hlbší zmysel.

Ešte pred sťahovaním si jej rodičia adoptovali päť detí. Videli, ako sa im v ich rodine darí oveľa lepšie ako v detskom domove, a to ich inšpirovalo k založeniu Dedinky nádeje v Guatemale. Dedinka sa stala útočiskom pre deti so špeciálnymi potrebami a ich dospievajúce matky. Aj teraz sú v tam desiatky ľudí, ktorí sa tak vyhli životu na ulici.

Prečo vám na nej záleží?

Aj keď bolo pre Addisyn spočiatku ťažké nájsť si tu svoje miesto, všetko sa razom zmenilo, keď objavila svoje poslanie. Jedného dňa sa k nej dostala správa o desaťdňovom dievčatku so vzácnym genetickým ochorením. „Hneď po narodení ju opustili pre jej diagnózu. Sociálnemu pracovníkovi som bez zaváhania povedala, že si ju vezmem,“ vysvetľovala budúca adoptívna mama dievčatka.

