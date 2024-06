Sedem nebezpečných zvykov našich babičiek. Ich skúsenosti sú nad zlato, ale toto už v kuchyni robme inak

Skúsenosti starých mám sú nad zlato. Svojimi radami už zachránili nejedno vnúča, no aj napriek tomu sa nájdu veci, ktoré sa dnes už oplatí robiť inak. Platí to najmä v kuchyni. Niektoré z procesov, ktoré babičky považovali za bežné, sú totiž celkom nebezpečné a je lepšie sa im vyhnúť.

Toto je sedem zlozvykov starých mám, ktorým je lepšie sa vyhnúť. Robíte ich doma aj vy?

7. Zvyšky jedla nechávali celý deň na linke

Jedlo sa samozrejme nemôže odkladať do chladničky hneď po uvarení, najprv musí vychladnúť. Staré mamy však zvykli dovarený obed či večeru nechať na kuchynskej linke odpočívať dlhé hodiny alebo dokonca celú noc. Podľa magazínu Recepty.cz je pritom dokázané, že už po dvoch hodinách sa v ňom pri izbovej teplote množia baktérie, ktoré môžu neskôr spôsobiť rôzne zdravotné komplikácie.

Najjednoduchší spôsob, ako tomu zabrániť, je rozdeliť jedlo na menšie porcie, aby čo najskôr vychladlo. Naplnené nádoby sa môžu navyše postaviť na chvíľu do studenej vody, čím sa celý proces ešte viac urýchli.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Clint Patterson

6. Mäso rozmrazovali v umývadle

Zmrznutý balíček v chvate strčený do drezu, pretože sa naňho zabudlo. Aj ten môže byť zdrojom nepríjemných ťažkostí. Ani mäso by totiž nemalo byť vystavené izbovej teplote dlhšie ako dve hodiny. „Vonkajšie časti rozmrazovaného mäsa sa ohrejú na izbovú teplotu oveľa skôr, než rozmrzne vnútro, a stanú sa živnou pôdou pre zlé baktérie,“ uvádza portál.

Najlepším riešením je nechať ho pozvoľna rozmrznúť v chladničke a ak to aj náhodou zabudnete urobiť včas, môžete použiť rozmrazovací program na mikrovlnke alebo ho zabalené ponoriť do misy so studenou vodou. Tú však treba každých 20 minút vymieňať.

5. Škrupiny z vajec dávali späť do krabičky

