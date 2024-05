Rómov hádžu do jedného vreca, on chce mať dobrý život. Šikovný Daniel z osady ide študovať do Ameriky

Je im ľúto, že Slováci hádžu všetkých Rómov do jedného vreca. Dzurikovci celý život tvrdo pracovali, postavili si dom a ich prvorodený syn Daniel bude teraz prvým z ich rómskej osady, kto ide študovať za oceán. „Asi sa stal zázrak,“ smial sa v rozhovore pre Rádiožurnál chlapec, ktorý priznal, že dostať sa z osady je náročné.

Média ukazujú len to najhoršie

Erika je učiteľkou v materskou škole, jej manžel je závozník vo firme pri Košiciach, s ktorou chodí pracovať do zahraničia. Dzurikovci by boli rodinou, ktorú by ste si možno nevšimli, keby nežili v rómskej osade v Medzeve neďaleko Košíc. A to so sebou prináša veľa problémov.

„Médiá nás vykresľujú stále rovnako, hoci máme domy, elektrinu, vodu, ústredné kúrenie. Ukazujú iba tie najhoršie veci,“ hnevajú sa manželia, ktorí celý život pracovali, vybudovali si v osade dom s krásnou záhradou a vychovali ambiciózne deti.

Z osady do Ameriky

„Nehovorím, že je to také všade, pretože sú aj chudobné osady. Aj my tu okolo seba máme chudobných. Ale predsa nemôžete hádzať všetkých ľudí do jedného vreca,“ odkázala pre Rádiožurnál Erika Dzuriková. Najpyšnejšia je na svojho najstaršieho syna. Daniel, ktorý študuje na strednej pedagogickej škole, sa chystá ako prvý z osady študovať do Spojených štátov.

