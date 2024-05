Rozhodnutie sa nerodilo rýchlo ani ľahko. Lenka a Roman po takmer 20 rokoch končia v Teleráne

Boli najdlhšie vysielajúcou stabilnou moderátorskou dvojicou na slovenských obrazovkách a teraz je koniec. Lenka Šóošová a Roman Juraško po 20 rokoch spoločného vysielania končia v Teleráne a ich cesty sa rozchádzajú. Obaja vysvetlili, prečo sa tak rozhodli a čo plánujú robiť ďalej.

20 rokov spolu

Keď ako umelecká maskérka videla po chodbách kráčať Soňu Müllerovú, Alenu Heribanovú, Emmu Tekelyovú či Ivetu Malachovskú, verila, že by raz mohla robiť prácu ako ony. Lenka Šóošová nakoniec dostala ponuku stať sa moderátorkou v televízii Markíza a neváhala ani sekundu. S moderátorom Romanom Juraškom boli od začiatku stálou súčasťou rannej relácie Teleráno, kde pôsobili až doteraz.

Dlhé roky si fanúšikovia mysleli, že s Romanom tvoria pár, skutočnosť je však taká, že sú dobrými priateľmi, ktorí si len veľmi dobre rozumejú. „Nie sme len kolegovia, ale sme aj kamaráti. Tak sa správame aj v súkromí a potom to ľuďom automaticky evokuje tú predstavu, že veď oni tvoria pár,“ vysvetľoval pre Markízu Roman a priznal, že niekedy si ľudia dokonca zvykli myslieť, že majú spoločné deti.

Ich kamarátstvo s Lenkou do lásky nikdy neprerástlo. „Keď sme sa zoznámili, obaja sme boli zadaní,“ prezrádza Roman s dodatkom, že nad láskou vtedy ani len nerozmýšľali. „A potom to skôr prerástlo do nejakého kamarátstva. Nemali sme ten príbeh, že by to skončilo tak, že budeme teraz partneri,“ dodal.

Rozhodla sa sama

Roman a Lenka boli najdlhšie vysielajúcou stabilnou moderátorskou dvojicou na slovenských obrazovkách, no Lenka teraz nečakane po 20 rokoch ohlásila, že z Telerána odchádza. Ako uviedla televízia Markíza, posledné vysielanie ich čaká 28. mája a prezradili aj Lenkin dôvod na odchod.

