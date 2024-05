Pavol po nehode oslepol, no krásu hôr vníma ušami. Vďaka kamarátovi pokračuje vo svojej veľkej záľube

Po autonehode oslepol, no svojich snov sa nevzdal. Pavol Kéri z Liptovského Mikuláša sa napriek hendikepu naučil viesť plnohodnotný život a vďaka ochote svojho kamaráta, policajta Stanislava, nemusel zanevrieť ani na svoju najväčšiu záľubu. Stále môže chodiť po milovaných horách. Nezastaviteľná dvojica najnovšie vystúpila do výšky 1 611 metrov nad morom, na Veľký Choč.

Na krásu hôr nazerá ušami

„Ešte pred nehodou som veľmi rád chodil na túry. Pochodil som mnoho vrchov v Západných Tatrách, napríklad Ostrý Roháč, okrem neho Kriváň a podobne, takže turistika pre mňa nie je nová,“ zaspomínal si športovec pred rokmi pre portál Slovander s tým, že hoci na túrach nemôže využívať zrak, na krásy slovenských hôr nazerá ušami.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZZA/posts/pfbid02YCD4T9oPioiQ91zbNZnorQDS2Xf2KFXmBg9gbk8ebAzZs48ZtYWktecAr5ajX5zbl

„Vnímam zvuk. Uši sú druhý najdôležitejší zmysel, ktorým môžeme vnímať, a tak počúvam o to intenzívnejšie a vnímam štebot a zurčanie potoka," doplnil nevidiaci športovec, ktorý vďaka pomoci svojho kamaráta po nehode prekonal už niekoľko turistických mét a inak tomu nebolo ani v utorok 21. mája - vystúpili na Veľký Choč.

Motivácia pre nás všetkých

Ako informovali na svojom Facebooku, vyrazili už okolo 6:00 hod. ráno do Valaskej Dubovej, odkiaľ začali svoj výstup. Napriek zdravotnému znevýhodneniu, ktoré mnohých púta k bezpečiu miest, sa Pavlovi s pomocou trasera Stanislava podarilo doraziť na vrchol za dve hodiny.

„Trasa viedla nenáročným terénom, no postupne terén stúpal a postupne začínali aj prírodné schody, no my sme to v pohode zvládali. Môj priateľ a traser v jednom Stanko ma informoval o všetkých prekážkach, ktoré sa objavovali pod mojimi nohami,“ uviedol nevidiaci športovec.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/stanislav.miksovsky/posts/pfbid0TUJxQrBgxnEVRQaiPpULcQyi99M19XYSnt8u6VsCM12wxATQHNSLAVLPyrKkoskzl

Najväčšou výzvou sa pre Pavla stal náročnejší úsek s reťazami. Turistiku, kde sa využívajú takéto pomôcky, ešte nikdy neabsolvoval. Spoločnými silami to však páni zvládli bez väčších problémov.

„Ich výkon – úspech nevidiaceho športovca, musí byť motiváciou pre nás všetkých. Gratulujeme a športovcom prajeme veľa úspechov,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na svojom Facebooku.