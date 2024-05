VIDEO: Jaromíra Jágra po zápase prenasledovali davy fanúšikov. Jeho emotívna reakcia stojí za to

Niet pochýb o tom, že Jaromír Jágr je aj na sklonku kariéry stále veľkou hviezdou. Dokazuje to aj nedávne video z Majstrovstiev sveta ľadového hokeja, ktoré sa konajú u našich českých susedov. Legendárneho útočníka na ňom prenasledujú davy fanúšikov a on sa snaží vyhovieť každému z nich. „Mám vás rád,“ napísal potom Jaromír Jágr na sociálnej sieti a pridal aj ďalšie krásne slová pre svojich priaznivcov.

Oháňal sa vidlami a kosou

Jeho sestra Jitka hovorila, že silu mu nadelili sudičky. Keď totiž Jaromír prišiel na svet, mal vyše päť kíl a takmer 60 centimetrov. Už vtedy bolo jeho rodičom jasné, že sa im narodilo jedinečné dieťa s obrovskou silou. „Raz dokonca vytrhol popruhy z kočíka a vyskočil von,“ smiala sa v rozhovore pre Lidovky Jitka z brata, ktorý svoju silu začal využívať najmä doma, pretože sa narodil do sedliackej rodiny so statkami a krčmou.

Odmalička tak musel pomáhať. Celé detstvo sa oháňal vidlami a kosou, podľa rodičov bol uzavretý a tichý a keď nebol na poli, maľoval a vyšíval obrázky. Možno by sa jeho život uberal úplne iným smerom, keby si prvýkrát neobul korčule a nepostavil sa na ľad.

Cítiť takú lásku je až neskutočné

Obyčajný chlapec z dedinky Hnidousy pri Kladne nakoniec vo svete športu dosiahol všetko, čo mohol, a dostal sa až na samotný vrchol. A hoci dnes sa už jeho hokejová kariéra pomaličky blíži do finále, na nepriazeň fanúšikov sa sťažovať nemôže, skôr naopak. Aj na tohtoročných MS v ľadovom hokeji mu totiž ukazujú, že je pre nich stále hokejovým bohom.

Dôkazom je práve video, na ňom totiž hviezdneho útočníka prenasledujú davy fanúšikov. „Snažím sa vyhovieť všetkým, ako to len ide. Nie je to občas jednoduché, ale mám vás rád. Chcem vám napísať, že cítiť od vás v závere kariéry, keď už nevyhrávam medaily a ani nehrám NHL, takú lásku, je až neskutočné. Príde mi až neuveriteľné, že si ma stále tak vážite a že ste so mnou vydržali tak dlho. Ďakujem,“ napísal Jaromír emotívny odkaz svojim priaznivcom.