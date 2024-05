Sen o medaile z MS sa končí. Slovenskí hokejisti po veľkom boji nestačili na favorita z Kanady

Slovenskí hokejisti sa lúčia s hokejovým šampionátom v Českej republiky, keď vo štvrťfinále vypadli s Kanadou po výsledku 3:6. Slováci obsadia na šampionáte siedme alebo ôsme miesto, závisieť to bude od výsledku stretnutia Švédsko - Fínsko (20.20 h). V druhom dueli si Švajčiari poradili s Nemcami 3:1.

Vyrovnaná bilancia

Kanaďania položili základ triumfu dvoma rýchlymi gólmi v úvode stretnutia. Peter Cehlárik ešte v prvej tretine znížil, keď si puk po jeho nahodení zrazil do vlastnej siete Brandon Hagel, no favorit v 24. minúte opäť odskočil na dvojgólový rozdiel a v tretej časti poistil náskok dvoma zásahmi v priebehu 20 sekúnd. Slovenskí reprezentanti dokázali skorigovať zásluhou Miloša Kelemena a Mareka Hrivíka, záverečné slovo mal však Nick Paul, ktorý svojím druhým gólom v zápase spečatil do prázdnej bránky na konečných 6:3.

Slováci čakajú na prienik medzi najlepšiu štvorku na MS od roku 2012, vo štvrťfinále hrali po dvoch rokoch. Na tohtoročnom šampionáte v Česku dosiahli vyrovnanú bilanciu, v ôsmich súbojoch vybojovali tri víťazstvá za tri body, jedno po predĺžení (nad USA 5:4 pp), raz prehrali po nájazdoch (s Lotyšskom 2:3 sn) a trikrát v riadnom hracom čase.

Kanada - Slovensko 6:3 (2:1, 1:0, 3:2) Góly: 3. McCann (Parayko), 5. Dubois (Byram, Tavares), 24. Paul (Bedard, Guenther), 47. Guenther (Paul, Hagel), 47. Tanev (Severson, Mercer), 60. Paul - 8. Cehlárik (Slafkovský), 48. Kelemen (Regenda), 57. Hrivík (Hudáček, Nemec). Rozhodcovia: Fraňo (ČR), Kaukokari (Fín.) - Briganti (USA), Zunde (Lot.), vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 17 275 divákov. Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Mercer, McBain, Tanev - Dubois, Tavares, Hagel - Guenther, Paul, McCann - Mangiapane, Cozens, Bedard - Bunting SR: Hlavaj - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Čacho, Regenda - Daňo, Sukeľ, Kudrna - Faško-Rudáš

Slovákom nevyšiel vstup do zápasu. Už v 3. minúte McCann prenikol popri Kochovi pred slovenskú bránku, Hlavaj sa mu snažil puk vypichnúť, no kanadský útočník ho jemnou žabkou prehodil a poslal svoj tím do vedenia. O minútu a pol už bolo 0:2, keď puk po delovke Byrama dorazil zblízka do siete Dubois.

Nedáš-dostaneš

Slováci sa potom s námahou ubránili v oslabení a v 8. minúte sa im z rýchleho brejku podarilo znížiť - nahodenie Cehlárika od mantinelu na Nemca si hokejkou zrazil do vlastnej bránky Hagel. Ramsayho tím to nakoplo a následne predviedol v útoku niekoľko pekných akcií a závarov. Väčšinu prvej tretiny však diktoval tempo hry favorit, ktorý rotáciou v útočnom pásme robil Slovákom problémy, veľkú šancu zahodil Oleksiak. Na opačnej strane v prečíslení 2 na 1 Kelemen zakončil do odkrytej bránky, no obranca Zellweger dokázal v poslednej chvíli puk zázračne vytesniť hokejkou.

