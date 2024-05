Do filmu chcel úplne inú speváčku. Bradley Cooper a Lady Gaga v jednej chvíli pocítili, že to je ono

Fanúšikovia filmu Zrodila sa hviezda verili, že herec so speváčkou tvoria pár aj v skutočnosti.

„Bradley, na svete nie je jediný človek, ktorý by mohol spievať túto pieseň so mnou, okrem teba. Ďakujeme, že vo mňa veríš,“ povedala Lady Gaga na Oscaroch v roku 2019, kedy s Bradley Cooperom zaspievali dnes už ikonickú skladbu Shallow. Ich vystúpenie plné vášne a chémie vtedy presvedčilo azda všetkých, že medzi nimi bude niečo viac ako len vzťah dvoch kolegov. Dvojica nakoniec otvorene povedala, aká bola pravda.

Uvarila mu špagety

Nikdy predtým nespieval pred kamerou. Ona predtým nikdy nehrala vo filme hlavú rolu. Bradley Cooper bol štyrikrát nominovaný na Oscara, vďaka filmom zarobil milióny, no keď sa chcel pustiť do režírovania, nemal odvahu. „Vždy som vedel, že chcem režírovať,“ spomínal Bradley, ktorému režisér Clint Eastwood navrhol, aby prerobil film Zrodila sa hviezda, ktorú v rôznych verziách nafilmovali v roku 1937, 1954 aj 1976, kde si hlavnú rolu zahrala Barbra Streisand.

Bradley Cooper si nevedel predstaviť, že by film zrežíroval podľa seba, no všetko sa zmenilo, keď raz počul naživo vystupovať Lady Gagu, keď spievala pieseň La Vie En Rose. „Vedel som, že vo filme potrebujem hlas, ktorý má v sebe jadrovú energiu. A ona má jeden z najlepších hlasov naše generácie,“ povedal v The Sunday Project Bradley, ktorý priznal, že bol z Lady Gagy taký unesený, že si hneď na druhý deň dohodol s ňou stretnutie.

„Ani som nevedel ako a zrazu sme jedli špagety s mäsovými guľkami, ktoré uvarila,“ prezradil. Obaja majú aj talianske korene a zistili, že mali toho spoločného oveľa viac ako si mysleli. „Išiel som za ňou a bola taká vrúcna, zvedavá a charizmatická! Pomyslel som si – to je ono,“ spomínal Bradley a jeho slová potvrdila aj Gaga.

Spriaznený duša

„Od chvíle, keď sme sa stretli, som v ňom cítila spriaznenú dušu,“ povedala speváčka, ktorá hercovi dala odvahu, aby sa nebál spievať. „Tvoj hlas je neuveriteľný. Spievaš z duše,“ povedala mu, keď ho počula prvýkrát spievať. Keď si vyskúšali spoločný duet, chémia medzi nimi bola nepopierateľná a obaja to vedeli.

