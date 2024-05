Nikdy neľúbili viac a možno do toho pôjdu aj znova. Vinczeovci naznačili, či chcú aj druhé dieťatko

Je to len pár dní, čo sa z Adely a Viktora Vinczeovcov stali aj po právnej stránke rodičia adoptovaného chlapčeka Maxa. „Právne už nevieme byť viac rodičmi, sme na úrovni tých biologických,“ prezradili s radosťou pre portál tvnoviny.sk. Súd im pridelil syna Maximiliána a manželia sú oficiálne zapísaní do jeho rodného listu.

To však podľa dobre overeného zdroja denníka Plus Jeden Deň nie je jediná veľká novinka v ich životoch. Manželia totiž mali opäť začať adopčný proces a údajne už sú na čakacej listine na druhé dieťatko.

Biologickí rodičia

Adela s Viktorom si Maximiliána domov doniesli, keď mal päť mesiacov, a hoci nie je ich biologickým synom, láska medzi nimi okamžite rástla. „Ja si neviem predstaviť, že by som ľúbila viac,“ priznala otvorene známa moderátorka, ktorá ráta s tým, že ich syn možno raz bude chcieť spoznať aj svoju biologickú matku.

Viktor tiež priznal, že o biologických rodičoch nevedia takmer nič. „Nevieme, kde sú, ako sa majú. O otcovi nevieme vôbec a o matke len jej meno a vek,“ vysvetlil s dodatkom, že synovi nikdy nebudú brániť, aby pátral po svojej minulosti. Pre každého človeka je podľa nich dôležité vedieť o svojom živote čo najviac.

Nie sú na žiadnej misii

Podľa posledných informácií denníka Plus Jeden Deň sa však zdá, že Max zrejme nebude jediným dieťaťom známeho páru. Vinczeovci totiž údajne opäť riešia adopciu. K situácii sa neskôr vyjadril aj samotný Viktor. „Ak by sa tej istej matke náhodou narodilo ďalšie dieťa, úrady budú prioritne kontaktovať nás, aby spájali súrodencov. To sa môže stať zajtra alebo aj nikdy. Na to ale treba byť oficiálne znovu zapísaný do zoznamu a my v ňom sme už skoro rok. Dávame si možnosť byť oslovení presne tak, ako sme to mali s naším Maxíkom,“ napísal v príbehu na Instagrame.

Viktor Vincze už dávnejšie v českom podcaste Dobrý táta naznačil, že druhé dieťa v ich rodine nie je vylúčené. Otvorene povedal, že Max možno bude ich jediné dieťa a možno budú mať aj ďalšie štyri. „Nie sme na žiadnej misii, že ideme teraz robiť zo seba nejakých spasiteľov alebo hrdinov. Možno nepríde už žiadne ďalšie dieťa, no je aj možné, že do toho pôjdeme opakovane,” priznal.