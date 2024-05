On bol postrachom okolia, ona nadaná študentka. Príbeh Bonnie a Clydea je opradený láskou i zločinom

Ich príbeh bol zdanlivo opradený romantikou. Časť verejnosti v nich v dôsledku dopadov hospodárskej krízy videla druh odboja či novodobú skupinu Robina Hooda. V skutočnosti počas svojich ozbrojených prepadov zavraždili 13 ľudí. Osud ich dobehol 23. mája 1934, keď ich auto počas prestrelky s políciou pri meste Gibsland zasiahlo 167 strelných rán, z ktorých viac ako 50 skončilo v telách legendárnych zločincov. Od usmrtenia americkej gangsterskej dvojice Bonnie Parkerovej a Clyda Barrowa tak dnes uplynie okrúhlych 90 rokov.

Clyde Barrow / Bonnie Parkerová. Foto: Wikimedia Commons

Postrach okolia a nadaná študentka

Začiatok ich lásky a následnej gangsterskej ‚kariéry’ je nejasný. On bol od detstva postrachom okolia a kriminál mal doslova v krvi. Prvýkrát ho zadržali na konci roku 1926, druhý raz bol zatknutý spolu so svojím bratom Marvinom „Buck“ Barrowsom za držanie kradnutých moriakov. Medzi rokmi 1927 až 1929 vykrádal trezory, obchody a kradol autá.

Ford, v ktorom Bonnie a Clyde zahynuli, sa dnes nachádza vo vstupnej hale kasína Whiskey Whiskey Pete’s v americkom štáte Nevada. Foto: Wikimedia Commons

Bonnie, naopak, vynikala svojím intelektom. Dvadsaťjedenročný Clyde sa s 19-ročnou Bonnie zoznámil v januári 1930. Stretli sa v bare v Južnom Dallase, kde Bonnie v tom čase pracovala ako čašníčka. Tri mesiace nato však Clydea opäť zatkli a poslali do väzenia Eastham Prison Farm, kde bol sexuálne zneužívaný svojím spoluväzňom. Clyde ho nakoniec zabil úderom do hlavy kusom rúry. Bola to jeho prvá vražda.

V roku 1932, keď ho podmienečne prepustili, založil s Bonnie zločinecký gang. S Bonnie, ktorá Clydea verne nasledovala až do ich poslednej chvíle, sa zamerali sa na prepadnutia menších bánk, obchodov a čerpacích staníc. Ich lup síce nikdy nepresiahol 1500 dolárov, no o to častejšie prepady vykonávali. Mali pritom jedinečnú taktiku.

Jedinečná taktika

