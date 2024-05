Dajte ho radšej do ústavu, radili im lekári. Daniel po vážnej autonehode bojuje a učí sa znovu žiť

Ešte pred piatimi rokmi žil celkom normálny a šťastný život. Mal milujúcu priateľku, dobrú prácu a množstvo plánov, no to všetko zmenila vážna autonehoda. Tridsaťsedemročný Daniel Móri prežil päť mesiacov v bdelej kóme, ale napriek vážnemu stavu sa nikdy nevzdal. Prebral sa a pomalými krôčikmi napreduje a učí sa všetko odznova. Rodina však prosí o pomoc.

Život sa mu obrátil naruby

Daniel mal 33 rokov a celý život pred sebou. „Pracoval v Liptovskom Mikuláši ako manažér v kine. Neskôr začal pracovať v Čechách v Zlíne ako technik premietacích zaradení a zabezpečoval premietanie na letných filmových festivaloch na Slovensku a v Čechách,“ vysvetľuje jeho rodina na portáli Ľudia ľuďom. Svoju prácu zbožňoval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=769658171936564&set=a.584911437077906

Všetko sa obrátilo naruby v januári 2019, keď počas cesty do Čiech aj so svojou priateľkou prežil vážnu autonehodu. „Po prevoze vrtuľníkom do nemocnice v Brne ho ihneď operovali. Mal početné vnútorné zranenia a zlomeniny, od pomliaždenia pľúc a silného krvácanie do mozgu,“ opisujú momenty, po ktorých nasledoval dlhý a náročný boj o jeho život.

Strata pamäti aj reči

Daniel prežil päť mesiacov v bdelej kóme, z ktorej sa napriek nepriaznivým prognózam v júli 2019 prebral. Rozsiahle zranenia však spôsobili nielen nehybnosť pravej strany tela, ale aj stratu pamäti a reči. „Nevedel rozprávať, nevedel čo je to stôl, slnko... bol ako novorodenec, ktorý sa učí všetko spoznávať,“ povzdychla si Danielova rodina.

