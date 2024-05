FOTO: Osemdesiatku by ste mu netipovali. Legendárny Rod Stewart dvíhal v Bratislave divákov zo sedadiel

Sviatok uprostred týždňa nebýva často, k tomu ešte sviatok hudobný. Bratislava si zapísala do kroniky ďalšie svetové meno, keď sa v rámci európskeho turné Global Hits Tour v stredu večer (22. 5.) predstavil legendárny spevák Sir Rod Stewart. Ikona svetovej hudobnej scény oslávi na budúci rok v januári 80. narodeniny, energie má však stále na rozdávanie. Presvedčil o tom aj zaplnenú bratislavskú Tipos arénu.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Začal presne

Pódium bolo pred koncertom schované za pestrofarebným závesom, k výbave patrili dve bočné obrazovky, zadná projekcia, elegantné, nie však prehnané svetlá a výborný zvuk. K celkovému efektu prispela špičková sprievodná kapela s tromi hudobníčkami a trojicou výborných vokalistiek.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Presne o 20.00 h začal koncert skladbou Having a Party z repertoáru Sama Cooka, pokračoval sériou cover verzií známych hitov It's a Heartache (originál Bonnie Tyler), Love Train (skupina O'Jays), Have You Ever Seen the Rain? (Creedence Clearwater Revival), The First Cut Is the Deepest (Cat Stevens), I Don't Want to Talk About It (Crazy Horse), Downtown Train (Tom Waits) či Some Guys Have All the Luck (The Persuaders).

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Na hity sa nezabudlo

Samozrejme došlo aj na jeho originálne hity, Forever Young, Maggie May, I'd Rather Go Blind, Young Turks, The Killing of Georgie, You're In My Heart, Have I Told You Lately, Lady Marmalade, It Takes Two, kde legendárnu Tinu Turner výborne zastúpila jedna z vokalistiek. Úspech si vyslúžili aj samotné vokalistky s piesňou I'm Every Woman. Na záver ponúkol skladbu Sailing.

