Sú ideálne, keď vás prepadne návšteva. K zemiakom od šéfkuchára Nováka sa hodí niečo na slovenský štýl

Vďaka mame robí povolanie, ktoré ho napĺňa a dokonca je vďaka nemu aj známy. Slovenskému šéfkuchárovi Martinovi Novákovi odporučila ísť do kuchyne, pretože mu v nej bude teplo a bude najedený. Keď mal pätnásť rokov a rozhodoval sa, kam pôjde študovať ďalej, hotelová škola bola jeho jasná voľba.

Pripravujú len rýchle jedlá

V jeho rodine malo jedlo vždy svoje výnimočné postavenie. „Rodina sa vždy stretávala pri dobrom jedle a je to tak dodnes,“ povedal pre Plusku. Z detstva si spomína na množstvo rôznych jedál, no jedno mu najviac utkvelo v pamäti - znechutila sa mu rascová polievka. Má však aj svoje obľúbené.

„Tých jedál mám viacero, obľubujem domáce klasiky. Mám rád veci z detstva, ktoré sa varili doma, a tieto veci si rád vychutnávam,“ priznal pre Aktuality. S manželkou však zväčša pripravujú len rýchle jedlá, s ktorými sa nemusia hodiny trápiť. Jednoduchými a rýchlymi sú aj restované zemiaky, ktoré si stihnete pripraviť kedykoľvek.

„Je to jednoduché, môžete to spraviť napríklad vtedy, keď vás doma prepadne nejaká návšteva,“ opisuje recept pre Markízu. Ďalej prezradil, že v recepte nejde len o zemiaky, ale aj špecifický dip: „K rýchlemu receptu som si pripravil niečo na slovenský štýl“. Do receptu zároveň nemusíte pridať ani štipku múky, pretože vajíčko spojí zemiaky dokopy.

Restované zemiaky Martina Nováka:

