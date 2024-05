Ľúbil ju, stále cíti jeho prítomnosť. Seriálová Monica prvýkrát prehovorila o strate Chandlera

Asi nikto z fanúšikov Priateľov si nevie predstaviť, že by Chandler skončil s niekým iným ako s Monicou. Herci Courteney Cox a Matthew Perry priniesli na televízne obrazovky obrovskú dávku chémie - scenáristi pritom vôbec neplánovali, že by mali v seriáli tvoriť pár. Keď sa hercov ľudia pýtali, či mali medzi sebou romantický vzťah aj v skutočnom živote, odpovedali celkom otvorene a seriálová Monica prehovorila úprimne aj teraz, pár mesiacov po nečakanom odchode Matthewa Perryho.

Nemal byť jej manželom

Ona chcela hrať Rachel a on si nevedel predstaviť, že by bol ktokoľvek iný ako Chandler. Courteney Cox a Matthew Perry sa zoznámili pri natáčaní seriálu Priatelia v roku 1994 a herec si ešte dlhé roky po tom pamätal, čo mala jeho kolegyňa v deň ich stretnutia na sebe.

„Mala na sebe žlté šaty a bola ochromujúco krásna,“ napísal vo svojich memoároch Matthew Perry a priznal, že pri natáčaní seriálu sa zamiloval postupne do všetkých svojich kolegýň. Raz bol zamilovaný do Lisy Kudrow, potom do Jennifer Aniston a zaľúbil sa aj do Courteney.

„Courteney je úžasná. Je to brilantná nadaná komička a nemyslím si, že by to vedela od začiatku. Jednoducho do toho vyrástla, pracovala s nami všetkými a vniesla do role svoj vlastný druh bláznivej neurózy,“ smial sa Matthew Perry, ktorý pôvodne nemal byť jej seriálovým manželom.

Mal to byť románik na jednu noc

Scenáristi totiž pôvodne plánovali dať Monicu dohromady s Joeym, no v druhej sérii, keď natáčali časť, v ktorej bola Monica Chandlerovou osobnou trénerkou, tvorcom seriálu napadlo, že by raz medzi nimi mohlo byť aj niečo viac. „Medzi nimi dvoma bola skutočne zábavná dynamika,“ hovoril pre Vulture producent Scott Silveri.

Chandler s Monicou sa nakoniec dali dokopy v štvrtej sérii počas Rossovej svadby v Londýne. Scenáristi si najskôr mysleli, že pôjde len o románik na jednu noc, no keď živé publikum pri natáčaní zbadalo Matthewa Perryho s Courteney Cox v posteli, šalelo. „Museli sme zastaviť nahrávanie kvôli tomu, aká intenzívna bola reakcia publika,“ priznala spolutvorkyňa seriálu Marta Kauffmanová. Keď sa Perryho a Cox pýtali, či mali medzi sebou romantický vzťah aj v skutočnom živote, odpovedali celkom otvorene.

