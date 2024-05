Potí krv po ťažkej sezóne a potom si prečíta hejt. Forgáč má pre kritikov Juraja Slafkovského jasný odkaz

Je silný na puku, vyhráva osobné súboje, vytvára príležitosti pre svojich spoluhráčov, no aj napriek tomu je terčom silnej kritiky zo strany niektorých fanúšikov či rozličných expertov. Dvadsaťročnému Jurajovi Slafkovskému vyčítajú najmä to, že na hokejovom šampionáte ešte neskóroval. Moderátor Marcel Forgáč si nedával servítku pred ústa a kritikom poslal jasný odkaz.

Jeden z najproduktívnejších hráčov

Hoci útočník pôsobiaci v Montreale Canadiens veľmi túži po góle, na MS v Česku zatiaľ neskóroval. V siedmich zápasoch však nazbieral sedem asistencií, čo ho stavia na delenú tretiu pozíciu medzi našimi najproduktívnejšími hráčmi. Kým televízni moderátori Slafkovského vychvaľujú, ako len môžu, z úst niektorých fanúšikov či osobností z hokejového sveta na jeho adresu prichádza iba kritika.

„Keby som bol Juraj Slafkovský, čo by mi vírilo hlavou?“ zauvažoval po zápase proti Lotyšsku moderátor Marcel Forgáč a mladého útočníka sa bez váhania zastal. „Ak by som čítal slovenský bulvár, a sociálne siete, tak by som hlavne nechápal, prečo je šesť bodov za šesť zápasov, bod na zápas, symbol konzistentnosti v NHL, ‚slabučký výkon‘ a prečo každý deň privedú nového, obvykle zatrpknutého, senilného odborníka, ktorý ma zhejtuje pod čiernu zem,“ nedával si servítku pred ústa.

Čakajú zázrak na počkanie?

Všimol si, že najviac kritiky sa na Juraja valí od rodákov z jeho mesta - z Košíc. „Aj by som uvažoval, prečo nie som radšej s frajerkou v Karibiku, ale idem v kuse na plný plyn, potím sa, zatínam zuby, znášam bolesť napriek neľahkej záťaži po celom ročníku NHL,“ pokračoval Forgáč nechápajúc, kde v ľuďoch pramení toľká zlosť.

„Prečo musím znášať nonstop nakladačky od bulváru krajiny, ktorú hrdo a najlepšie ako viem, reprezentujem. Od fanúšikov, ktorí ma vlastne, zdá sa, neznášajú, a hoci som ešte úplný mladík a v Amerike mi ešte ani legálne nenalejú, čakajú odo mňa asi zázrak na počkanie. Presne toto by som mal v hlave...“ uzavrel známy moderátor.