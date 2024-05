Dedo Laco odišiel na nákup, no domov sa nevrátil. Mladý vojak ho našiel vďaka svojej pozornosti a nezištnosti

Odišiel na nákup, no keď sa dlho nevracal a vonku sa zotmelo, rodina sa o svojho milovaného dedka začínala báť. O pomoc sa preto urýchlene obrátili na políciu a po 88-ročnom Ladislavovi z českej obce Studnice na Hlinecku vyhlásili pátranie. To si na sociálnej sieti akoby zázrakom všimol aj 30-ročný František, ktorý presne vedel, kde hľadať. Za svoju obetavú reakciu si vyslúžil ocenenie aj krásne slová.

Dôležitá stopa

Ako informovala česká polícia na svojom webe, k dispozícii mali len informáciu, že dedka nevideli zhruba od druhej hodiny, kedy mal ísť na nákup. Na miesto preto vyslali policajtov, vrátene psovodov a verejnosť prosili o akékoľvek informácie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/pfbid0dcd9Gv2JZySknTPfDSG1KkPzydVZihFYQ25NH49SBqVo5ckKtwYWUWf574edhGbQl

Tá najdôležitejšia prišla od 30-ročného vojaka Františka Odstrčila, ktorému zavolal kamarát, že jeho žena zrejme pána videla. „Lokalitu poznám veľmi dobre, a keď sa na mňa obrátil kamarát, ktorý tvrdil, že toho pána zrejme videli, nezaváhali sme ani na minútu, vzali sme baterku, skočili do auta a začali hľadať," vracia sa František k momentom, ktoré sa odohrali ešte počas februára.

Okrem zimy im hľadanie komplikovala aj tma, a tak im nezostávalo nič iné len čakať, či sa niekto ozve na ich volanie.

Nevedel kde je a ako sa volá

Po viac ako hodine sa skutočne z poľa niekto ozval, avšak nikoho nevideli. Nezvestný pán mal na sebe tmavé oblečenie. „ Išli sme za hlasom, a keď sme k nemu dorazili, videli sme, že je zmätený, nevedel kde je a ako sa volá. Kúsok od neho ležali trekingové palice. Rýchlo sme z auta priniesli termofóliu, zabalili ho do nej a prikryli ho ďalšou bundou," opisuje dramatické momenty František s tým, že okamžite kontaktovali políciu a záchranárov.

„ Predstava, že by sme ho minuli a on tam ležal v mraze, ktorý bol, celú noc až do svitania, bola dosť desivá ,“ dodáva vojak z pardubickej posádky, ktorý si za svoj výkon vyslúžil nielen slová vďaky od celej rodiny pána Ladislava, ale aj ocenenie od českej polície - Stratená nezábudka.

Hrdinovia nie sú iba vo filmoch