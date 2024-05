Sľubný štart vystriedalo sklamanie. Slovenskí hokejisti na silného švédskeho súpera napokon nestačili

Slovenská hokejová reprezentácia uzavrela účinkovanie v základnej B-skupine MS vysokou prehrou so Švédskom 1:6. Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali už pred duelom isté 4. miesto v tabuľke a vo štvrtok nastúpia v pražskej O2 aréne proti víťazom "áčka" Kanaďanom. Švédi vyhrali skupinu bez zaváhania a vo štvrťfinále si zahrajú derby s Fínmi.

V ďalších dvoch štvrťfinálových súbojoch nastúpia Švajčiari proti Nemcom a domáci Česi vyzvú výber USA. Slováci by mali hrať vo štvrtok v Prahe pravdepodobne v skoršom termíne o 16.20 h a Česi o 20.20 h, no program ešte musí potvrdiť direktoriát turnaja.

Ramsayho zverenci v utorkovom zápase držali krok s favoritmi len v úvodnom dejstve, ktoré prehrali 0:1. V druhom inkasovali tri góly a v treťom sa v podstate už len dohrávalo. Čestný úspech zaznamenal obranca Michal Ivan, pre ktorého to bol prvý gól na turnaji.

Švédsko - Slovensko 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Góly: 3. Raymond (Hedman, Kempe), 28. Karlsson (Holmberg, Raymond), 33. Burakovsky (Karlsson, Zetterlund), 34. Lundeström (Olofsson), 50. Eriksson Ek (Brodin), 58. Eriksson Ek (Karlsson, Dahlin) - 51. Ivan (Tatar, Slafkovský). Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Schrader (Nem.) - Briganti, Gustafson (obaja USA), vylúčení: 6:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 9109 divákov (vypredané). SLOVENSKO: Škorvánek - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Pospíšil, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Čacho, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Daňo Švédsko: Gustavsson - Heed, Hedman, Karlsson, Pettersson, Dahlin, Brodin, Bengtsson - Kempe, Eriksson Ek, M. Johansson - Burakovsky, Holmberg, Raymond - Zetterlund, Lundeström, Olofsson - Froden, L. Johansson, Grundström - Sörensen

Aktívny začiatok

Slováci nastúpili do zápasu bez Hlavaja, Hrivíka a Kudrnu, ktorých nahradili Škorvánek, Čacho a Faško-Rudáš s tým, že na centra prvého útoku sa posunul Pospíšil. Ramsayho hráči začali duel aktívne, no zabrzdil ich faul Grmana, ktorý Švédi potrestali po necelej minúte, keď Hedmanovu strelu tečoval Raymond. V 3. minúte mal šancu na vyrovnanie Gajdoš, spomedzi kruhov trafil len do lapačky Gustavssona.

Ďalšiu možnosť mal pri presilovke Hudáček, ale minul. Slováci sa však z rýchleho gólu oklepali a s favoritmi odohrali vyrovnanú a z oboch strán aktívu tretinu. Pokazilo ju len zranenie Pospíšila, ktorý neudržal rovnováhu, narazil ramenom do mantinelu a len ťažko sa zdvíhal z ľadu.

Gólová smršť

