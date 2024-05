Má takmer 60, no hádajú mu o desiatky rokov menej. Brazílčan prezradil tajomstvo mladistvého vzhľadu

„Neviem si to vysvetliť, ale mám pocit, že mám 30,“ povedal by vám 57-ročný Brazílčan Edson Brandao, keby ste sa ho opýtali, ako sa dnes cíti. Má len tri roky do dôchodku, no tipli by ste mu menej ako tridsať.

Na to, aby si Brandao zachoval svieži vzhľad, nepotreboval podľa denníka The Sun žiadne plastiky. Svoj mladistvý zjav pripisuje výlučne zdravému životnému štýlu. Roky dbá na výživu, cvičí a udržiava si pozitívne myslenie.



„Cítim sa plný energie. Vôbec sa necítim starý,“ cituje denník Edsona, ktorý sa o svoj mladistvý vzhľad začal intenzívnejšie starať až vo svojej štyridsiatke. Odvtedy sa striktne drží nasledovných rád:

Desať rád Edsona Brandaa pre zachovanie si mladistvého vzhľadu

