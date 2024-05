Na ďalší deň chutí najlepšie. Henrieta Mičkovicová pozná recept na ten najšťavnatejší slivkový koláč

Hovorí, že je obrovskou gurmánkou, ktorá nevie žiť asketicky. Herečka Henrieta Mičkovicová si k vareniu a pečeniu hľadala cestu dlho, no s príchodom detí sa všetko zmenilo. Aj keď si dáva pozor na to, čo je, neznamená to, že vynecháva niektoré druhy potravín. Ako herečka priznala pre Unilabs, nie je vegetariánka, je múku aj sladké. „Chutí mi naozaj všetko, pokiaľ je to kvalitné,“ vysvetlila Henrieta. V šou Tajomstvo mojej kuchyne upiekla slivkový koláč, ktorý musíte vyskúšať. „Je fantastický, úžasný, ľudia ho milujú. A aj na druhý deň z chladničky je najlepší,“ vysvetlila herečka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=127102409427234&set=pb.100063824255525.-2207520000&type=3

Mama jej kreslila ako krájať mäso

Obľúbená slovenská herečka pre SME priznala, že so sestrou ich v detstve kuchyňa vôbec nelákala a domáce práce boli tým najhorším trestom. Mama aj otec boli výbornými kuchármi, ktorí sa pretekali, kto bude variť, no Henrieta vášeň pre kuchyňu hľadala dlho. Variť začala, až keď ju k tomu prinútili životné okolnosti – vydala sa a čakala syna Dávida.

„Vtedy som totiž zistila, že sa už kuchyni nemôžem ďalej vyhýbať. Dodnes si pamätám, že ako prvý som varila kurací paprikáš,“ prezradila herečka. Mama jej musela nakresliť na papier, ako sa porciuje kura a potom jej neustále telefonovala, čo má robiť ďalej. Po troch hodinách bol paprikáš hotový a všetkým chutil. „Len ja som ho už od námahy takmer nevládala jesť,“ prezradila Henrieta, ktorá to s varením chcela vzdať, no jediná veta od jej mamy ju presvedčila, že má vytrvať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=563501885777231&set=pcb.563507625776657

Má rada aj sladké

„Povedala mi, že aj keď ma domáce povinnosti otravujú, nech si uvedomím, že príprava jedla je jediná kreatívna činnosť, ktorú môžem doma robiť. A na to ma dostala,“ spomínala pre SME. Dnes varí Henrieta Mičkovicová všetko – klasické jedlá ako sviečkovú, ale vo svojom repertoári má recepty na rýchle, zdravé a dobré jedlá a nebojí sa ani pečenia.

„Áno, žiaľ, mám rada aj sladké. Myslím, že treba jesť s rozumom, vyvážene. Aby sme nemali zdravotné problémy,“ vysvetlila v rozhovore pre Báječnú ženu umelkyňa, ktorá jeden zo svojich sladkých receptov predviedla aj v šou Tajomstvo mojej kuchyne. Jej recept na šťavnatý slivkový koláč zvládnu aj začiatočníci.

Ilustračná fotografia. Foto: Profimedia

Na šťavnatý slivkový koláč s makom budete potrebovať:

