Roky bola uväznená iba medzi štyrmi stenami. Mariku Gombitovú vyslobodili až najlepší priatelia

Svet bol podľa nej zaliaty slnkom až do osudného momentu. Marika Gombitová mala večer 30. novembra koncertovať s Modusom v Brne, no už od rána sa necítila veľmi dobre, zápasila s chrípkou, a tak zavolala Jankovi Lehockému, či nemôžu koncert zrušiť. „Povedal mi, že to nepripadá do úvahy,“ spomínala vo svojej knihe Úlomky spomienok Marika. S vysokou teplotou napokon prišla na koncert, po ktorom sa dozvedela, že Modus sa rozpadá.

Nebola pripútaná

Zostala úplne sama, netušila, čo s ňou bude, a vo veľmi zlej nálade so slzami v očiach nasadla do auta. Vonku bol mrazivý večer, silno snežilo a na diaľnici medzi Brnom a Bratislavou zúrila fujavica. Marika sedela v aute vedľa svojej kamarátky Andrey, s ktorou si pustili piesne z len nedávno nakrúteného filmu Neberte nám princeznú.

„Hovorila som si, že nám cesta aspoň príjemnejšie ubehne,“ spomínala speváčka, ktorá zrazu pred sebou uvidela veľký snehový jazyk. Auto naň nabehlo, stratilo stabilitu, niekoľkokrát sa prevrátilo na strechu a zrútilo sa do neznáma. Dvadsaťštyriročná Marika Gombitová v tej chvíli vyletela predným oknom. Nebola totiž pripútaná.

Necítila si nohy

Speváčka zostala zakliesnená pod autom, z ktorého ju vyhrabali až ďalší ľudia, ktorí zastavili na ceste. Keď ju vytiahli, na celom tele cítila obrovskú bolesť. „Všetko ma neznesiteľne bolelo, okrem nôh, tie som si necítila vôbec,“ priznala vo svojich spomienkach.

Mala niekoľko zlomenín a po operácii dostala zápal pľúc, pre ktorý ju museli otáčať hlavou dolu, aby sa nezadusila. Nevedela dýchať ani hovoriť, no aj tak veľmi dobre počula slová sestričiek a lekárov, ktorí si mysleli, že ich nevníma. „Vraj tu už dlho nebudem, nemám nijakú šancu a dokonca ma ľutovali, lebo onedlho si už málokto spomenie na speváčku Mariku Gombitovú,“ otvorila svoju 13. komnatu. Nikto jej v tej chvíli nepovedal, že skutočne ochrnula, aj keď to všetci dookola vedeli.

Keď sa pri jej posteli raz rozplakala kamarátka Evka a Marika sa jej spýtala, prečo plače, zaklamala: „Nedarí sa mi schudnúť.“ Slzy pritom ronila pre Marikin vážny zdravotný stav. Speváčka to pochopila, až keď prišla jej sestra Helenka.

To je tá Gombitová, ktorá nabúrala

