Mala by si sa vidieť našimi očami. Dcérka Gáboríkovcov oslavuje a Ivana jej venovala krásne vyznanie

Už je z nej veľká slečna. Staršia z dcér manželov Gáboríkovcov Bella totiž v pondelok oslávila svoje štvrté narodeniny a pri tejto príležitosti jej mama, bývalá tanečnica Ivana Gáborík, venovala dojímavé vyznanie.

Starostlivý otec

Tanečnica Ivana Surovcová a hokejista Marián Gáborík sa zosobášili pred siedmimi rokmi a v máji 2020 sa ich rodina rozrástla o tretieho člena, dcérku Bellu - a dievčatko sa razom stalo stredobodom ich vesmíru. O dva roky neskôr sa im potom narodila ďalšia dcérka Leia.

„Musím Maja pochváliť, lebo je skutočne veľmi starostlivý otec. A tým, že obaja máme mimo rodičovských povinností aj tie svoje pracovné, tak je aj veľmi empatický. Má pochopenie pre to, že nie vždy sa dá všetko zvládnuť a zapája sa vždy, keď môže,“ povedala Ivana otvorene v rozhovore pre portál Mama a ja.

Láskavá a odvážna

Deti tak priniesli do ich života úplne nový rozmer a rodičia sa z nich nesmierne tešia. Staršia z dcér Bella oslávila v pondelok štvrté narodeniny a jej mama Ivana jej na sociálnej sieti venovala láskyplné vyznanie. „Naše čarovné dievčatko, dnes je tvoj veľký deň a ak by sme ti mohli dať len jeden darček, dali by sme ti možnosť aspoň na chvíľu ťa vidieť našimi očami,“ začala na úvod.

To však nebolo všetko. Šťastná mamička pokračovala v adresovaní krásnych slov svojej dcérke. „Aby si nikdy nezapochybovala o tom, že si láskavá. Aj keď sa rada občas na svet mračíš. Že si odvážna, aj keď sa najbezpečnejšie cítiš v mojom náručí. A najmä, že si výnimočná. Možno vtedy by si najlepšie pochopila, ako veľa pre nás znamenáš,“ uzavrela Ivana Gáborík.