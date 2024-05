Ako poštár Janko sa zadíval do dcéry Katky Brychtovej. Ján Gordulič napokon našiel šťastie pri Lucke

„Dáme stenu preč?“ Táto otázka kedysi zľudovela. Ľudia si ju budú navždy spájať s Poštou pre teba, ktorá pomohla vypátrať, spojiť a aj udobriť mnohých ľudí. Mnohí sme so zatajeným dychom sledovali, ako sa skončia príbehy ľudí na televíznej obrazovke. Kľúčovými postavami v tejto obľúbenej relácii bola moderátorka Katka Brychtová a Poštár Janko, ktorý chodil za ľuďmi do terénu a presviedčal ich, aby prišli pred kamery. Poštárom bol Ján Gordulič, na ktorého Katka kedysi prezradila, že sa zapozeral do jej dcéry. Napokon našiel svoju spriaznenú dušu úplne inde.

Bola jeho učiteľkou

Ján Gordulič je mužom mnohých tvárí - je scenáristom, moderátorom, zaujíma sa o informačné technológie a je aj stand-up komikom, ktorý si ako jeden z mála dokáže urobiť zábavu sám zo seba. Možno práve to oslovilo režiséra relácie Petra Geržu, ktorý si ho kedysi vybral na konkurze do Pošty pre teba. „Raz som sa opýtala režiséra, kto bude robiť poštára. Povedal, že najviac sa mu pozdáva Jano Gordulič. Veľmi som sa potešila, že je to Jano,“ spomínala na osudový okamih Katka Brychtová v rozhovore pre Pravdu.

Jana už vtedy veľmi dobre poznala. Prvýkrát sa stretli v súbore Ludus, kde Katka učila dramatickú výchovu a medzi jej žiakov patril práve Ján Gordulič. „Bol nezabudnuteľný. Vyčnieval, na všetko sa vypytoval a bol veľmi tvorivý. Dokonca mi napísal básničku,“ prezradila Katka Brychtová. Nakoniec sa ich cesty opäť spojili v Pošte pre teba.

Na konkurz po žúre

Na konkurz do televízie si dodnes veľmi dobre pamätá aj samotný komik, išiel naň totiž mierne spoločensky unavený.

