Modelka uviedla 118 dôvodov, prečo nechce deti: Máte za ne zodpovednosť do dňa svojej smrti

„S najväčšou pravdepodobnosťou zomrieš sama a nikto nebude stáť po tvojom boku,“ napísal jej anonym v správe po tom, čo na sociálne siete uviedla 118 dôvod, prečo nechce deti. Austrálska modelka a influencerka Ellie Gonsalvesová, ktorú sleduje na Instagrame vyše milióna ľudí, rozprúdila ešte koncom minulého roka svojím zoznamom dôvodov obrovskú diskusiu. „Ľudia ma hneď zaradili do kategórie Cruella de Vil a myslia si, že nenávidím deti,“ uviedla teraz na pravú mieru pre Stellar modelka. Zároveň jej mnohí dávajú za pravdu a jej 118 dôvodom, prečo nemať deti, dobre rozumejú.

Niektorí ľudia sú na to stvorení

„Milujem, keď sa môžem túliť so svojou neterou alebo synovcom. Milujem zlaté deti, ale nie je tam žiadny prvkom, pri ktorom by som si pomyslela, že by sa mi páčilo mať ich. Na tom, že by som mala mať vlastné deti, ma nič neláka,“ uviedla 34-ročná modelka. Jej predstavu života bez detí mnohí nevedeli celé roky pochopiť, preto sa rozhodla spísať zoznam 118 dôvodov, prečo ich mať nechce.

„Sú to moje osobné myšlienky založené na mnohých mojich skúsenostiach alebo iných ľudí, ktorí sa podelili o svoje myšlienky. Niektorí ľudia sú stvorení na to, aby boli rodičmi, a to je úžasné, som šťastná, ak to tak máte aj vy, ale tento život jednoducho nie je pre mňa,“ vysvetlila na sociálnych sieťach.

Dôvod číslo jedna

Pod príspevkom je vyše dvetisíc komentárov a mnohí ju obviňujú z toho, že je iba sebeckou ženou, ktorá v detstve nezažila lásku. Modelka už v minulosti priznala, že po smrti svojho otca prerušila vzťahy so svojou mamou a je to jeden z hlavných dôvodov, prečo sa rozhodla nemať deti. „Máte za svoje deti zodpovednosť do dňa svojej smrti,“ napísala v dôvode číslo jedna, prečo netúži mať potomkov.

