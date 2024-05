Zrazu som mala 50 rokov a žiadny cieľ. Slávne slobodné maminy, ktoré vychovávajú deti bez otecka

Mnohé slávne ženy sú hrdé na to, že sú slobodnými matkami a svoje deti vychovávajú bez oteckov. Podobne ako obyčajni ľudia, aj ony na to majú rôzne dôvody. „Pred niekoľkými rokmi som sa rozhodla, že chcem mať dieťa, a chcela som to urobiť podľa vlastných predstáv. Dúfam, že sa dostaneme do bodu, keď bude normálne, že môžeme mať vlastného potomka aj bez prsteňa,“ jednoznačne to vyjadrila herečka Amber Heard. Pozrite si s nami, ktoré celebrity sa rozhodli pre ťažšiu verziu rodičovstva.

5. Lucy Liu

Hviezda filmového hitu Charlieho anjeli získala syna Rockwella v auguste 2015 prostredníctvom gestačného nosiča. Herečka síce identitu darcu spermií neprezradila, podľa vlastných slov sa ale necíti, že vychováva svojho malého chlapca sama. „V skutočnosti ho nevychovávam sama,“ povedala pre Televíziu CBS v roku 2016. „Mám veľa priateľov a skupinu ľudí, ktorí mi pomáhajú. Je dôležité požiadať o pomoc. Ak to dokážete zvládnuť sami, to je v poriadku, ale ľudia by nemali mať pocit, že v tom musia zostať sami,“ dodala ďalej.

4. Sandra Bullock

Po rozchode s bývalým manželom Jessem Jamesom si hollywoodska hviezda Sandra Bullock adoptovala dve deti. Po potomkoch totiž túžila, ale partnera v tom čase nemala a umelé oplodnenie podstupovať nechcela. Preto sa napokon rozhodla pre adopciu. „Každé moje dieťa ku mne prišlo presne v ten správny čas. Je to požehnanie. Čokoľvek nám príde do cesty, riešime ako rodina. Už to nie som len ja,“ uviedla pre časopis Vogue.

3. Diane Keaton

Herečka sa mamou stala po prvýkrát vo veku 50 rokov, keď si v roku 1996 adoptovala dcéru Dexter. Po nej v roku 2001 priviedla domov ešte syna Duka. „Môj život sa uberal určitým smerom a zrazu som mala 50 rokov a žiadny cieľ a zatúžila som po rodine,“ povedala v roku 2008 pre Ladies' Home Journal s tým, že jej deti sú jej absolútnym šťastím.

