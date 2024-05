Na izbe číslo tri bolo zakázané plakať, no on to nedodržal. Ján Dobrík prehovoril o pobyte na onkológii

„Na detskej onkológii v Banskej Bystrici sú pacientami skutoční hrdinovia,“ napísal počas minuloročného augusta na sociálnej sieti herec Ján Dobrík, čím prvýkrát verejne priznal bolestivé rodinné tajomstvo. Na silných čiernobielych záberoch totiž zachytil svojho syna Timoteja, ktorému diagnostikovali zákernú rakovinu. Ako priznal v jednom z najťažších rozhovorov pre TV Noviny, momenty na detskej onkológii z neho spravili nielen iného otca, ale aj iného človeka. A z Timka tiež.

Ide po vás sanitka...

Herec, ktorý aktuálne stvárňuje nacistu v markizáckom seriáli Dunaj, tvorí roky pár s Lenkou. Má s ňou dve deti - desaťročnú dcérku Nikolku a sedemročného syna Timoteja. Práve Timotej rodičov pred časom vystrašil neutíchajúcou bolesťou, a tak sa so strachom obrátili na lekárov.

„Nepovedal mi, že ho bolí chrbátik. To bolo zo sekundy na sekundu zvieracie zavíjanie v poslednom ťažení, on tak začal kričať, že sme okamžite išli na pohotovosť. Strávili sme tam nejaký čas, prebehli nejaké vyšetrenia a o pol jednej v noci nám povedali, že je to asi v poriadku, pozrite sa naňho a chlapcovi nebolo absolútne nič. O pol jednej ráno si z vyšetrovne do auta poskakoval," začína jeden z najťažších rozhovorov obľúbený herec.

Spomína si, ako mu zrazu nedávalo nič zmysel a sám seba sa pýtal, čo to bolo. Keď sa však o pol piatej ráno zopakoval rovnaký plač a sťažnosť na silnú bolesť slabín, vedel, že niečo skutočne nie je v poriadku. „Znova na pohotovosť, tam nás už hospitalizovali, robili ďalšie vyšetrenia a ráno mi prišla doktorka povedať, že pán Dobrík, tie výsledky sledujem a čítam 20 rokov a to vyzerá tak, že váš syn má leukémiu. Ide po vás sanitka a okamžite idete do Banskej Bystrice,“ priznal momenty hrôzy milujúci otec.

Jediná šanca, ako sa ešte vrátiť domov

