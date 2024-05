Sú najdlhšie zosobášeným párom v celej krajine. Recept na vydarený vzťah je podľa manželov jednoduchý

Má 102 rokov a dodnes si pamätá, že pre neho to bola láska na prvý pohľad. „Od prvého momentu sme si rozumeli,“ zaspomínal si Gottfried Schmelzer počas rozhovoru pre agentúru DPA vo svojom byte neďaleko nemeckého Mainzu. Spolu s Ursulou dnes tvoria najdlhšie zosobášený pár v celej krajine a dokopy majú neuveriteľných dvesto rokov.

Manželia zo západného Nemecka, ktorí oslávili 80. výročie svadby, sa spoznali na úrade v Berlíne a vzali sa už v roku 1944. Keď sa Ursula vydávala, mala čerstvých 19 rokov, Gottfried 22 a v Nemecku bol iba rok. „Láska na prvý pohľad? Ani nie,“ oponovala svojmu mužovi Ursula. „Ale bol vytrvalý. Bojoval o mňa a ja už som potom nemala nič proti,“ prezradila dlhoročná manželka.

Na začiatku spolu bývali vo Frankfurte nad Odrou, odkiaľ Ursula pochádza, no vo februári 1945 bol Gottfried odvezený do armády a na Štedrý deň sa po prepustení zo zajatia vrátil domov. Ich spoločná cesta bola dlhá a koncom roka 1952 sa rozhodli, že spolu s ich tromi deťmi utečú cez Berlín do západného Nemecka.

Aj to, koľko spolu prekonali, ich dnes ešte stále spája. Tajomstvom tak dlhého manželstva však nie je nič svetoborné. Manželov drží pohromade najmä obyčajný rešpekt a láska. „Ja ho stále milujem a on miluje mňa. Preto sa k sebe hodíme,“ uzavrela Ursula. Okrem toho, že sa dvojica neustále zhovára, silu im dodávajú aj ich tri deti, sedem vnúčat a osem pravnúčat, s ktorými pravidelne trávia čas.