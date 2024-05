S manželom sa tešia z najväčšieho zázraku. Táňa Pauhofová na rodičovstve miluje hneď niekoľko vecí

Je to zázrak, hovorí Táňa Pauhofová takmer dva roky po narodení dcérky Míly. Herečka, ktorá je známa tým, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži a informácie o rodine príliš neposkytuje. Občas urobí výnimku a na sociálnej sieti pre svojich fanúšikov zverejní fotografie či video zo súkromia. V krátkom rozhovore pre portál markiza.sk najnovšie o Míle prezradila zopár informácií, aj to, čo zažíva ako mama.

Rodinná bublina

O tom, že známa herečka aj jej manžel, hudobník Jonatán Pastirčák, si svoje súkromie prísne strážia, svedčí aj dlho utajovaná svadba. Hoci herečka svoje áno povedala o 10 rokov mladšiemu hudobnému skladateľovi ešte v septembri 2021, informáciu o tomto dôležitom životnom kroku sa mladomanželom darilo dlhú dobu tajiť aj pred kamarátmi, podobne ako aj zásnuby či tehotenstvo.

Keď v októbri 2022 Táňa Pauhofová priviedla na svet dcéru Mílu, pre denník SME vtedy otvorene priznala, že si chce dať od práce na chvíľu pauzu a chce sa úplne ponoriť do svojej rodinnej bubliny. „Nesmierne sa na to teším,“ hovorila vtedy.

Najväčší zázrak, aký majú

Svoje šťastie dnes herečka už neskrýva, no vzácne chvíle v kruhu rodiny, manžela a dcérky, si stále zvykne nechávať pre seba. Len občas na sociálnej sieti zverejní niečo, aby potešila svojich fanúšikov. „S manželom sa tešíme, je to najväčší zázrak, aký máme,“ prezradila herečka s úsmevom a dodala, že prvý rok po narodení dcérky to bolo veľmi náročné, ale zároveň najväčší dar.

Je však podľa nej ťažké vypichnúť len jednu vec, ktorú si ako mama na rodičovstve najviac užíva. „Pretože každý deň, keď to bábätko je malé, prináša nejaké prekvapenia, čo sa už naučila, čo už vie alebo čo objavuje, a ja cez ňu objavujem krásu bežných vecí. Začíname robiť aj prvé kroky, tak sa z toho strašne teším,“ dodala ďalej s úsmevom šťastná mamička.