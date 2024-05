Postupová kalkulačka: Situácia je jednoznačná, Slovensko má šancu ešte pred zápasom so Švédskom

Slováci už boli jednou nohou vo štvrťfinále, no po prehre s Lotyšskom v nájazdoch nemáme postup ešte istý. Fanúšikovia teraz húfne vyťahujú postupové kalkulačky a počítajú, čo musí naša reprezentácia ešte urobiť pre postup. Žiadna kombinatorika nás nemusí čakať, rozhodnúť môže aj výkon Lotyšov proti Američanom.

Postupová kalkulačka

Naši hokejisti na šampionáte predvádzajú skvelý výkon, nevyšiel im len zápas proti Nemecku a Lotyšsku, no zvyšné tri zápasy sme vyhrali, vrátane ťažkého duelu s favorizovanými Američanmi. Slovenskí hokejisti majú v B-skupine na konte 12 bodov a v súčasnosti im patrí štvrtá priečka za Švédmi, Američanmi a Nemcami. Na piatom mieste sú Lotyši, ktorí na Slovákov strácajú tri body, majú však lepší vzájomný zápas, v ktorom vyhrali 3:2.

Na postup do štvrťfinále Slováci potrebujú získať aspoň bod v utorkovom večernom poslednom zápase proti Švédom, ktorí zatiaľ neprehrali ani jeden zápas. Či ale budeme naozaj tento bod potrebovať, sa dozvieme ešte pred zápasom so Švédskom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/iihfhockey/posts/pfbid02CjJRnmGU8CHq1ByYL3Hj9XoMDenmiqQ2VNVWEN2suFd9diUnKV5vXUPfenQfE4jdl

Lotyši totiž ešte pred tým (utorok 16:20) absolvujú zápas proti Američanom a v dueli musia bodovať naplno. Ak sa im nepodarí zvíťaziť, Slovensko bude bojovať so Švédskom už iba o lepšie umiestnenie v skupine, no bude mať istý postup do štvrťfinále. Ak by Lotyši predsa len vyhrali, Slováci budú musieť v zápase proti Švédsku uchmatnúť aspoň bod.

Silný odkaz trénera

O osude Slovákov tak rozhodnú záverečné zápasy v základnej skupine a podľa trénera Craiga Ramsayho je načase dokázať, že tím dokáže zdolať aj najsilnejších.

