Chlapček na seba strhol hrniec s vriacim olejom. Zachránili ho Adam s Petrom, ktorí nečakali na záchranárov

Popálené batoľa - to je nočná mora všetkých rodičov. Keď sa na tiesňovej linke ozvali ich zúfalé hlasy, záchranári si uvedomovali, že majú veľký problém a že ide o život. Navyše, na miesto incidentu to mali pomerne ďaleko. Jediná možnosť bola, že budú cez telefón rodičom hovoriť, ako poskytnúť svojmu dieťatku laickú prvú pomoc a veriť v zázrak. Nestačilo by to, keby sa na scéne nezjavili dvaja hrdinovia.

Strhol na seba hrniec s olejom

Tragédii napokon zamedzili Adam s Petrom, ktorí svojou pohotovou reakciou zachránili chlapčekovi život. Všetko sa to odohralo predminulú sobotu, 11. mája . „Policajti, Adam Kub ů a Petr Zima, na miesto udalosti prišli za tri minúty," uviedla policajná hovorkyňa Michaela Richterová na sociálnej sieti s tým, že už počas jazdy sa dohadovali na správnom postupe.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PolicieCZ/videos/1143162366978429/

Po príchode na miesto preto bez zaváhania vzali zdravotnícky batoh a ponáhľali sa k popálenému dieťaťu. „ Od rodičov, ktorí svojmu synovi poskytovali podľa operátora ZZS laickú prvú pomoc, zistili, že chlapček v nestráženom okamihu na seba strhol hrniec s rozpáleným olejom, “ dodala hovorkyňa s tým, že obaja policajti predviedli dokonalú spoluprácu.

Hladkal ho po hlavičke

Zatiaľ čo Petr na telíčko malého človiečika priložil popáleninový set, ktorý sa používa aj na zmiernenie bolesti, jeho kolega Adam zas dieťatko zabalil do izotermickej fólie a deky, aby dieťa neupadlo do šoku a zamedzil prechladnutiu. V pomoci sa striedali, dopĺňali sa a vyčkávali na príchod záchranárov.

Následne Petr vzal chlapčeka do náručia a preniesol ho do sanitky, kde si ho prevzali zdravotníci a poskytovali mu odbornú starostlivosť. Chlapčeka dokonca neopustil ani v momentoch, kedy ho ošetroval lekár, hladkal ho po hlavičke a snažil sa ho utešiť. „Kolega Adam medzitým zaistil bezpečnú pristávaciu plochu pre záchranársky vrtuľník, ktorý následne transportoval dieťa do jednej z pražských nemocníc," dodala hovorkyňa.