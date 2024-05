Len čo vystúpil z vlaku, prepadla ho partia mladíkov. Bezbranného študenta zachránila obrovská zhoda náhod

Len čo vystúpil z vlaku, obkolesila ho skupinka mladíkov a s vidinou získania peňazí si ho medzi sebou začali pohadzovať. Bezbranného študenta v neskorých večerných hodinách zachránila až všímavosť banskobystrického policajta, ktorý len náhodou prechádzal okolo.

Napriek prevahe nezaváhal

„Bol v správny čas na správnom mieste. Náš kolega, kriminalista, mal začiatkom apríla nočnú službu a v neskorých večerných hodinách prechádzal okolo budovy hlavnej železničnej stanice v Banskej Bystrici. Všimol si pri tom podozrivú skupinku štyroch mužov. Traja z nich obkolesili toho štvrtého a postrkovali si ho medzi sebou," opísali policajti nepríjemné momenty na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZBB/posts/pfbid0UJaVZnJNRXqZ63y1vvUe6x95HkF8WwCeJiiaiW235fZjfbdFg6AM1MoNrexta1yzl

Hoci boli traja policajt neváhal ani chvíľu a zakročil. „Mužom sa preukázal a opýtal sa ich čo sa deje. Na to mu mladík, ktorého si „podávali“ traja „hrdinovia“ povedal, že má problém, že ho obťažujú a vyhrážajú sa mu," dodali s tým, že aj preto na miesto privolal hliadku PMJ, ktorá následne zistila, že podozriví boli príbuzní vo veku 19, 17 a 15 rokov.

Bezpečne až na internát

Od študenta, ktorý prišiel večerným vlakom do Banskej Bystrice pod hrozbou násilia pýtali peniaze a nebyť pohotovej reakcie okoloidúceho policajta, príbeh by mal pravdepodobne horší koniec. Aj preto si našiel čas na poďakovanie. „Dobrý deň, chcel by som sa oficiálne poďakovať jednému policajtovi, pretože dá sa povedať, že ma zachránil a neviem, čo by sa stalo, ak by mi vtedy nepomohol. Som mu veľmi vďačný a oceňujem, že práve v tej situácii dodržal vaše motto “pomáhať a chrániť,” adresoval slová policajtom.

„Prišiel v pravú chvíľu a následne ma nechal sedieť v aute, kým sa riešila situácia vonku. A celkovo mi milý prístup jeho a ďalších kolegov zlepšil ten večer. Po výsluchu ma odviezol na internát, a to tiež bolo niečo, čo by nemusel robiť. Chcem sa teda poďakovať jemu a aj ďalším vaším kolegom, ktorých som stretol na stanici za výborný prístup,“ dodal.