Ak v hľadisku chytíte puk, nemôžete si ho nechať, šokujú organizátori MS. Môže za to zaujímavá vec

Vo viacerých zápasoch hokejových MS sa stalo, že puk vyletel do hľadiska, no žiadny z divákov si ho nemohol nechať. Môže za to skutočnosť, že puky obsahujú čipy, vďaka ktorým vznikajú detailné štatistiky o rýchlosti striel či úspešnosti na vhadzovaniach. Takýto puk z hry si preto nemôžu nechať diváci a ani hráči, ktorí by si ho radi ponechali ako pamiatku na prvý gól na MS.

Podobné situácie sa stávajú často, inak tomu nebolo ani v stredajšom zápase Slovenska s Poľskom. V prvej tretine vyletel tečovaný puk do hľadiska, pohotovo ho chytil jeden z divákov, no dlho sa z neho netešil.

Foto: TASR

„Puky, s ktorými sa hrajú zápasy, sú čipované. Je to najmä pre to, aby mali štatistici prístup k rôznym údajom. Keď puk vyletí z ľadovej plochy do hľadiska, tak si ho diváci nenechávajú, ale ide za nimi väčšinou dobrovoľník, ktorý im vymení čipovaný puk za nečipovaný. Podobne to funguje aj s hráčmi, ktorí strelia prvý gól. Ak si chcú puk nechať, tak sa prihlásia, no nedáme im čipovaný, ale vymeníme ho za iný, ktorý je na nerozoznanie. Je to nariadenie IIHF," prezradil mediálny manažér MS Štěpán Sedláček.

Aj počas prebiehajúceho šampionátu sa stalo, že hráči mali záujem nechať si puk, s ktorým strelili významný gól, väčšinou prvý na MS. „Dvakrát sa to stalo lotyšskému tímu. Obaja hráči povedali, že majú záujem o puk a tak dostali podobný, no nie ten istý, s ktorým skórovali. Hráči, ktorí strelia prvý gól na MS, sú často nováčikovia a nevedia o čipovaných pukoch. Pamiatka im však zostane," poznamenal Sedláček. Na každú tretinu je pripravených desať pukov s čipom, ktoré monitorujú desiatky snímačov pod stropom arény.