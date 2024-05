Retro rizoto od šéfkuchára Paulusa vás prenesie do sladkých čias detstva. Určite si na ňom pochutíte

Kuchárom chcel byť odjakživa, chcel sa v kulinárskom umení zlepšovať a stať sa najlepším. Pre šéfkuchára Romana Paulusa je jeho povolanie aj jeho vášňou: „Vedel som to odmala. Vždy som to chcel robiť - tá práca sa mi páčila, profesia celkovo, a tak som rád, že som si to mohol splniť,“ povedal pre eXtra. Nie je z kuchárskej rodiny a k tomuto povolaniu ho lákalo niečo iné, ako láska k jedlu.

Zaujali ho články

„U mňa to bol skôr o tom, že sa mi veľmi páčili články, ktoré vychádzali počas revolúcie od pána Jaromíra Trejbala, ktorý varil vo Francúzsku. To bol moment, keď som si veľmi prial stať sa kuchárom,“ prezradil pre Aha. Jeho rodina však pracovala so stravou, aj vďaka tomu si vytvoril kladný vzťah k jedlu.

„Mamička a babička pracovali v pohostinstve, v rybolove, takže nejaký vzťah k jedlu tam bol, ale ako kuchár som bol prvý,“ objasňuje mujRozhlas. V remesle sa tak zlepšil, že získal michelinskú hviezdu. Stále sa však rád vracia aj k rýchlym receptom z detstva. „Spomínate si ešte na rizoto zo školskej jedálne? Ja som mal vždy veľmi rád,“ píše k receptu na svojom Instagrame.

„Je to taká spomienka na moje školské roky, alebo na chalupu u babičky, ktorá tieto rýchle a dobré pokrmy vždy varila. Najviac sme si vždy pochutnali na strúhanom eidame a kyslých uhorkách. [...] Uvarte si ho teraz so mnou, som si istý, že si pochutíte!“ píše ďalej.

Retro rizoto Romana Paulusa:

