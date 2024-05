Nechávate otvorené dvierka na práčke? V týchto prípadoch by ste to rozhodne nemali robiť

Zatvárať by ste ich mali najmä v dvoch prípadoch.

Ľudia to robia bežne. Po tom, čo doperú, dvierka na práčke nechajú otvorené, nech sa bubon prevetrá. Mnohí sú totiž presvedčení, že tým zabránia vytváraniu plesní. Takéto presvedčenie zaznamenali aj zdravotné sestry z profilu CPR Kids (v preklade Resuscitácia detí) a tvrdia, že to môže byť nebezpečné, a to z dvoch dôvodov.

Môže to viesť k tragédii

Pozor si musíte dať najmä vtedy, ak máte doma práčku s predným otváraním a malé deti, prípadne domácich maznáčikov. „Aj keď čistenie plesní alebo hľadaní alternatív, ako ich tvorbe zabrániť, môže byť nepríjemné, otvorené dvierka na práčke môžu predstavovať nebezpečenstvo,“ píšu k príspevku na Instagrame. Do neuzatvoreného bubna sa môžu zachytiť malé deti, čo môže viesť nielen k záchranám na poslednú chvíľu, ale dokonca aj k tragédiám.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Portál 7news informoval o prípade, keď sa v roku 2021 uzavrelo do práčky dievčatko predškolského veku. Keď ho otec po desiatich minútach našiel v rozbehnutom pracom cykle, musel ho oživovať, no napriek tomu v nemocnici zomrelo. Sestry teda upozorňujú, že aj keď potrebujeme nechať otvorené dvierka, musíme zaistiť, aby k práčke a k oblečeniu na pranie nemali deti prístup.

Dokedy na to treba dávať pozor?

V komentároch objasnili aj vek dieťaťa, od ktorého sa o otvorené dvierka na práčke nemusíme obávať. „Buď vtedy, keď ste presvedčení o tom, že vaše deti rozumejú, že nikdy nemôžu vliezť do práčky, alebo keď sú už príliš veľké, aby sa tam zmestili,“ objasňujú. Ľudia upozorňovali na špeciálnu obozretnosť aj v prípade domácich maznáčikov.

Ako k takejto situácii vôbec môže prísť? „Niekedy sa môže stať, že sa deti hrajú s tlačidlami, vlezú do práčky, uzavrú dvere a aktivujú tak cyklus,“ upozorňuje pohotovostný lekár Joe Whittington. Napriek tomu, že sa bubon nemusí naplniť vodou, dieťaťu v ňom môže začať chýbať kyslík. Akékoľvek kričanie o pomoc je navyše stlmené bubnom. „Jednoznačne by ste mali používať detský zámok,“ odporúča na záver.