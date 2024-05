Prilepšíte si aj o deväť eur. Pozrite sa, kto a odkedy bude mať nárok na peniaze navyše

Dokáže pomôcť napnutému rozpočtu Slovákov a Sloveniek. Reč je o rodičovskom príspevku, ktorý sa od budúceho roka opäť zvýši, tentokrát o pár eur. Na sociálnych sieťach to pripomenul bývalý minister práce Jozef Mihál.

O koľko sa zvýši

Rodičovským príspevkom štát prispieva rodičom na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Ak rodič na dané dieťa nepoberal materské, rodičovský príspevok bude vo výške 351,8 eur (oproti 345 eur v roku 2024), ak poberal, tak 482,3 eur (o deväť eur viac ako v roku 2024).

Odborník zároveň pripomenul, že príspevok si môže uplatniť len jeden z rodičov, buď matka alebo otec. Je to vec ich dohody, pokojne môže rodičovský príspevok poberať otec - význam to má podľa neho napríklad vtedy, ak on bol na materskej, matka však nie. „Nárok na rodičovský príspevok je bez ohľadu na to, či jeho poberateľ pracuje alebo podniká. Napríklad žena, ktorá pracuje v zamestnaní a dieťa ešte nemá 3 roky, má nárok na rodičovský príspevok,“ dopĺňa expert.

Dôležité informácie

Pokiaľ v rodine jeden z rodičov poberá materské a súčasne majú aj staršie dieťa, pri ktorom má rodina nárok na rodičovský príspevok, rodičovský príspevok sa vyplatí aj za mesiac, v ktorom rodič začína poberať materské alebo prestáva poberať materské - ak v tomto mesiaci nepoberá materské za všetky dni, vysvetľuje MIhál. Rodičovský príspevok sa za takýto mesiac vyplatí v plnej sume.

Nárok na rodičovský príspevok si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami a podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osoba na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov).