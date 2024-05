Ty, vyštudovaná právnička, ťaháš syrové korbáče? Sestry z Oravy našli zmysel života na salaši

Jedna je povolaním právnička, druhá inžinierka. Napriek vidine sľubnej kariéry však sestry Janka a Lucka neodišli do sveta, práve naopak. Vrátili na rodnú Oravu a tvrdo pracujú, aby nadviazali na viac ako storočnú tradíciu salašníctva, ktorú začal ešte ich prastarý otec. Nad ich rozhodnutím ľudia len nechápavo krútia hlavami.

Odmietli lukratívne ponuky

„Vždy som snívala, že pôjdem do sveta, aj sa mi to podarilo,“ prezradila v rozhovore pre portál Život vyštudovaná právnička Janka, ktorú osud spočiatku zaviedol do Bratislavy, kde žila v prenajatom byte. Jej sestra Lucka zas vyštudovala Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a tešila sa z ponúk, ktoré ju lákali ďaleko za naše hranice. „Mala som aj možnosť pôsobiť v Bruseli v Európskom parlamente,“ vysvetlila, no dodala, že obe sa čoraz častejšie v myšlienkach vracali do momentov, keď rodičom pomáhali pri ovciach či na poli.

Tie do ich rodiny priniesol už prastarý otec, ktorý bačoval na lúkach Chočských vrchov. Ako prezrádzajú na svojom webe, v kolibe vyrábal pravé oštiepky, vŕzgajúci čerstvý syr, ale aj dobrú kyslú žinčiču. K tejto tradícii sa rozhodol vrátiť aj ich otec Miroslav. Toho síce tiež rodičia poslali študovať, aby nemusel ťažko drieť v oravskom regióne, no sen o vlastnej farme bol silnejší.

Ako malé hundrali, dnes doja stovky oviec

Hoci Miroslav, pôvodným povolaním strojársky inžinier, začínal v malom, bol vizionár. „Mali sme tri kravy, desať, potom dvadsať oviec, neskôr až päťdesiat. My sme odmalička pomáhali, hoci sme hundrali. Stará mama zavčas rána u nás vyklopkávala a kričala na nás: Ide sa do poľa!“ hovoria po rokoch. Zrazu mali doma stovky zvierat a najmodernejšie vybavenie.

Aj ony v jednom momente pocítili túžbu vrátiť sa ku svojim koreňom a odhodlali sa k ráznemu kroku. „Môj priateľ a terajší manžel bol takisto z Oravy. Bývali sme spolu. Práve od neho prišiel impulz, že Bratislava nie je to správne miesto pre nás, hoci mal dobrú prácu, na dôvažok slušne zaplatenú. Vrátili sme sa domov, postavili si tu dom, máme tri deti,“ vysvetľuje Lucka, ktorá už počas materskej dovolenky začínala skúšať vyrábať syr a ťahať prvé korbáčiky vo veľkom hrnci.

Pýtajú sa ich, či sa za svoju prácu nehanbia

