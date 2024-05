VIDEO: Na 16-kilometrovú túru v Tatrách išla vo vysokých opätkoch. Slováci sa smejú na vymódenej turistke

Štýlový ruksak, oblečenie ako do mesta a šľapky na vysokom opätku. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby s týmto outfitom nešla neznáma žena na vysokohorskú túru do Vysokých Tatier, kde je na niektorých miestach ešte stále sneh. „Šestnásť kilometrov dlhá trasa s prevýšením 700 metrov,“ napísala autorka videa, ktorá pochádza z Poľska a ktorá k videu dodala: „Na vysokých podpätkoch? Svet patrí odvážnym.“

Odkaz horských záchranárov

Na videu, ktoré videlo vyše 1,5 milióna ľudí, vidieť, ako žena na slovenskej strane Tatier kráča v opätkoch po snehu a po kamenistých chodníkoch. Skôr ako odvážnou by horskí záchranári túto neznámu ženu nazvali nezodpovednou. Horská záchranná služba (HZS) neustále upozorňuje, že návštevníci hôr podceňujú svoje kondičné schopnosti a turistické vybavenie.

„Ľudia by nemali hory podceňovať. Úrazy sa nestávajú iba v ťažkých horských úsekoch, ale aj na bežných turistických trasách, ako napríklad Vodopády Studeného potoka, lesné cesty a turistické chodníky. Je potrebné byť neustále obozretný a myslieť v prvom rade na svoju bezpečnosť,“ apeloval už v minulosti na turistov riaditeľ HZS Marek Biskupič.

Koza horská

Práve nevhodná obuv spôsobuje najčastejšie úrazy na horách. „Ak sa niekto začína pohybovať na horách, mal by zvyšovať náročnosť túry postupne a byť adekvátne vybavený na daný terén. Opakovane pomáhame turistom, ktorí boli nevhodne obutí. Obuv spôsobuje veľkú časť úrazov. Je to hazard s vlastným zdravím,“ zdôraznil Biskupič.

Autorka záznamu na TikToku dodala, že vymódená turistka dorazila do cieľa v zdraví, no ľudia sa aj tak nezdržali a pod videom nechávajú vtipné komentáre. „Muž jej asi navrhol prechádzku, ale nešpecifikoval, že to bude do vysokých hôr,“ napísala jedna z komentujúcich. „Koza horská,“ odkázala ďalšia.