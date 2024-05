Do Banskej Štiavnice sa vracia festival Nahé vína

Jedinečný komorný festival naturálnych vín Nahé vína je späť v letnej edícii. V historických častiach Banskej Štiavnice sa 29. júna predstavia vinári, ktorých spája idea tradičnej, prirodzenej výroby „úprimných“ vín. V priebehu jedného dňa si návštevníci budú môcť vychutnať spontánne kvasené vína, typické svojou autentickosťou.

Koštovať sa budú biele, ružové, oranžové i červené vína, vína bez pridanej síry, šumivé, nefiltrované, nečírené, z amfory, z betónového vajca, súr lie, šliapané nohami, biodynamické a rôzne iné. Stačí prísť a objaviť nové, nepoznané chute.

„Sú to všetko vína tak, ako ich príroda stvorila. Bez pesticídov, herbicídov, s minimálnym použitím siričitanov a s použitím pôvodných kvasiniek. To sa prirodzene odzrkadľuje aj v chuti a farbe,” vysvetľuje Miro Lánik, ktorý festival Nahé vína organizuje od roku 2016. Ponuka bude opäť bohatá. „Prídu kvalitní vinári zo Slovenska, Česka, Rakúska i Maďarska. S mnohými spolupracujeme dlhodobo, no nebudú chýbať aj nové tváre,” dodáva.

Novým prírastkom je napríklad Oliver Weingartner, ktorý začal naturálne vína vyrábať v roku 2020, no svoje vinohradnícke a vinárske skúsenosti získal už skôr – vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku. Jeho vinice sa rozprestierajú na vrchu Somló (Maďarsko), na sopečnej pôde, vďaka čomu sú jeho vína vysoko minerálne.

Súčasťou festivalu bude sprievodný program, cupping (degustácia káv) a vyberaná gastronómia. Hlavná degustácia pre laickú i odbornú verejnosť sa bude konať v sobotu 29. júna 2024 v Hoteli Glaus. OPERA Prosecco Bare, Resla Residence, Galérii Jula Bindera a Archanjel caffe bare. Bezodný pohár si môžete vychutnávať od 12.00 do 18.00 hodiny.